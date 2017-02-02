|
Национальной библиотеке Беларуси хотят дать имя Франциска Скорины
02.02.2017 15:18 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Национальной библиотеке Беларуси могут присвоить имя первопечатника и просветителя Франциска Скорины, сообщил на своей
© Sputnik / Виктор Толочко
Присвоить имя Скорины ранее предлагали Национальному аэропорту Минск – эта тема активно обсуждалась в 2016 году, который был объявлен Годом культуры.В 2017-м Беларусь отметит 500-летие издания Скориной первой печатной книги на белорусском языке. На собрании оргкомитета празднования юбилея министр культуры Борис Светлов выступил с инициативой присвоить Национальной библиотеке имя первопечатника.
"Вопрос непростой, и за ним стоит большая работа и большая ответственность. Министерство культуры владеет (в соответствии с Кодексом о культуре) необходимыми полномочиями для принятия соответствующего решения", – написал Суша.
Предполагается, что эту идею вскоре обсудят, после чего будут принимать окончательное решение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идею присвоить "националке" имя белорусского первопечатника озвучил министр культуры Борис Светлов.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии