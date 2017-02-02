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Национальной библиотеке Беларуси хотят дать имя Франциска Скорины

02.02.2017 15:18 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Национальной библиотеке Беларуси могут присвоить имя первопечатника и просветителя Франциска Скорины, сообщил на своей странице в Facebook заместитель директора библиотеки Алесь Суша.

Национальной библиотеке Беларуси хотят дать имя Франциска Скорины
© Sputnik / Виктор Толочко
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Присвоить имя Скорины ранее предлагали Национальному аэропорту Минск – эта тема активно обсуждалась в 2016 году, который был объявлен Годом культуры.В 2017-м Беларусь отметит 500-летие издания Скориной первой печатной книги на белорусском языке. На собрании оргкомитета празднования юбилея министр культуры Борис Светлов выступил с инициативой присвоить Национальной библиотеке имя первопечатника.

"Вопрос непростой, и за ним стоит большая работа и большая ответственность. Министерство культуры владеет (в соответствии с Кодексом о культуре) необходимыми полномочиями для принятия соответствующего решения", – написал Суша.

Предполагается, что эту идею вскоре обсудят, после чего будут принимать окончательное решение.

 
Теги: Минск
 
 
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Идею присвоить "националке" имя белорусского первопечатника озвучил министр культуры Борис Светлов.

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