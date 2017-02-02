Сервис «Яндекс.Музыка» проанализировал, какие песни российские пользователи чаще всего слушали на повторе в течение года.





Как сообщили сотрудники сервиса на своей странице в социальной сети facebook, рекордсменом стал москвич Павел Пермяков. Он прослушал песню «В Питере — пить» 1186 раз подряд. Впечатленные сотрудники «Яндекс. Музыка» подарили мужчине два билета на концерт группы «Ленинград», который состоится в Москве 13 июля.

Напомним, что в декабре прошлого года песня «В Питере — пить» была отмечена жюри Российской музыкальной нацпремии. Группа «Ленинград» получила три приза, в частности, она была удостоена звания «Лучшая рок-группа». Композиция «В Питере — пить» была названа «Песней года», а клип на песню «Экспонат» был отмечен призом в номинации «Лучшее музыкальное видео».