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Москвич прослушал песню "В Питере - пить" 1186 раз подряд
02.02.2017 15:36 — Новости Культуры | Tut.by
Сервис «Яндекс.Музыка» проанализировал, какие песни российские пользователи чаще всего слушали на повторе в течение года.
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Напомним, что в декабре прошлого года песня «В Питере — пить» была
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Сервис "Яндекс.Музыка" проанализировал, какие песни российские пользователи чаще всего слушали на повторе в течение года.
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