Считается, что в День сурка нужно наблюдать за зверьком, когда он вылезает из своей норы. По его поведению можно судить о близости весны.



Фото: Reuters

Знаменитый в США «народный метеоролог» — сурок по кличке Фил из животного клуба «Внутренний круг» в городке Панксутони (штат Пенсильвания) — спрятался на рассвете в нору, испугавшись собственной тени. Согласно народному поверью, это значит, что зима в Северной Америке продлится еще 1,5 месяца, объявили владельцы клуба.

Считается, что в День сурка, который отмечается 2 февраля в США и Канаде, нужно наблюдать за зверьком, когда он вылезает из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы.

«День сурка» в Пенсильвании отмечают уже в 131-й раз. В этом году к норе пушистого предсказателя задолго до восхода солнца съехались тысячи людей. Традиция определять приход весны перекочевала в Северную Америку вместе с немецкими иммигрантами — «пенсильванскими немцами».

Роль «предсказателя» в Германии в XIX веке выполнял барсук; в штате Пенсильвания барсуков нет, поэтому переселенцы назначили «народным метеорологом» сурка.