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Звериная романтика, бои зубров и еж против волка. Впечатляющее видео дикой природы
02.02.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by
Творчество Film Studio «Aves» — визитная карточка белорусской анималистики. На их видео можно увидеть зубров, которые дерутся друг с другом на просторном лугу. Бобра, который показывает свою мордочку из реки. И даже танцующих животных. В ближайшее время на TUT.BY выйдет интервью с основателями «Film Studio «Aves». Пока же мы представляем вам подборку их видео. Полная версия всех фильмов и роликов представлена на
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Творчество Film Studio "Aves" - визитная карточка белорусской анималистики. На их видео можно увидеть зубров, которые дерутся друг с другом на просторном лугу. Бобра,...
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