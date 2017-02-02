Творчество Film Studio «Aves» — визитная карточка белорусской анималистики. На их видео можно увидеть зубров, которые дерутся друг с другом на просторном лугу. Бобра, который показывает свою мордочку из реки. И даже танцующих животных. В ближайшее время на TUT.BY выйдет интервью с основателями «Film Studio «Aves». Пока же мы представляем вам подборку их видео. Полная версия всех фильмов и роликов представлена на официальном канале «Авеса» на Youtube.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Звериная романтика, бои зубров и еж против волка. Впечатляющее видео дикой природы Творчество Film Studio "Aves" - визитная карточка белорусской анималистики. На их видео можно увидеть зубров, которые дерутся друг с другом на просторном лугу. Бобра,...