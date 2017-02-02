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Звериная романтика, бои зубров и еж против волка. Впечатляющее видео дикой природы

02.02.2017 18:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Творчество Film Studio «Aves» — визитная карточка белорусской анималистики. На их видео можно увидеть зубров, которые дерутся друг с другом на просторном лугу. Бобра, который показывает свою мордочку из реки. И даже танцующих животных. В ближайшее время на TUT.BY выйдет интервью с основателями «Film Studio «Aves». Пока же мы представляем вам подборку их видео. Полная версия всех фильмов и роликов представлена на официальном канале «Авеса» на Youtube.

 
 
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Творчество Film Studio "Aves" - визитная карточка белорусской анималистики. На их видео можно увидеть зубров, которые дерутся друг с другом на просторном лугу. Бобра,...

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