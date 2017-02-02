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Анастасия Кравченя о стиле в одежде: мне идут головные уборы

02.02.2017 18:09 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Дети, которые были отобраны в ходе предварительных кастингов, сейчас находятся в Москве и готовятся к первому туру конкурса. Многие из них уже успели подружиться. 

Анастасия Кравченя о стиле в одежде: мне идут головные уборы
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Финалисты шоу "Ты супер!" смогут выступить на детском "Евровидении"

Музыкальные таланты будут представлены детьми из 10 стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. В рамках проекта с участниками будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер, а также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе. 

Смотрите на видео Sputnik, как представительница Беларуси Анастасия Кравченя и армянская конкурсантка Ангелина Папикян рассуждают о стиле в одежде.

Премьера проекта "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00. Sputnik Беларусь будет вести онлайн-трансляцию на сайте и своем аккауте Facebook.

 
 
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В совместном проекте "Ты супер!" телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik, который стартует 11 февраля, принимают участие талантливые дети, которые...

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