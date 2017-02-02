Дети, которые были отобраны в ходе предварительных кастингов, сейчас находятся в Москве и готовятся к первому туру конкурса. Многие из них уже успели подружиться.

Музыкальные таланты будут представлены детьми из 10 стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. В рамках проекта с участниками будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер, а также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе.



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Премьера проекта "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00. Sputnik Беларусь будет вести онлайн-трансляцию на сайте и своем аккауте Facebook .