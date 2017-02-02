Информация о смерти историка появилась на его страничке в социальных сетях.

«2 февраля в 21.15, после тяжелой болезни, ушел из жизни Саяпин Виктор Юрьевич», — говорится в сообщении. Краеведу было 66 лет.



Фото: Алексей Шота

Виктор Саяпин был одним из самых известных и плодотворных гродненских краеведов. На презентации его новых книг всегда собиралось много людей.

Последняя встреча с читателями прошла недавно — в январе этого года Виктор Саяпин представлял свою новую работу — книгу «Гродно и гродненцы 1944−74».

А до этого были книги о промышленном прошлом города, об улицах, известных памятниках, таможенной службе, парке Жилибера и гродненском зоопарке.

Каждый год Виктор Саяпин издавал по 4−5 книг и останавливаться не хотел. Он говорил, что о прошлом города можно написать еще несколько десятков книг и все будет мало.

Историей Гродно краевед заинтересовался еще в школьном возрасте, но серьезно прошлым областного центра он стал заниматься, выйдя на пенсию. До этого он 25 лет проработал в таможенной службе, пройдя путь от простого инспектора до заместителя начальника Гродненской региональной таможни.

TUT.BY выражает соболезнования родным и близким Виктора Юрьевича Саяпина.