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Умер известный гродненский краевед Виктор Саяпин
03.02.2017 09:45 — Новости Культуры | Tut.by
Информация о смерти историка появилась на его страничке в социальных сетях.
Виктор Саяпин был одним из самых известных и плодотворных гродненских краеведов. На презентации его новых книг всегда собиралось много людей.
Последняя встреча с читателями прошла недавно — в январе этого года Виктор Саяпин представлял свою новую работу — книгу «Гродно и гродненцы 1944−74».
А до этого были книги о промышленном прошлом города, об улицах, известных памятниках, таможенной службе, парке Жилибера и гродненском зоопарке.
Каждый год
Историей Гродно краевед заинтересовался еще в школьном возрасте, но серьезно прошлым областного центра он стал заниматься, выйдя на пенсию. До этого он 25 лет проработал в таможенной службе, пройдя путь от простого инспектора до заместителя начальника Гродненской региональной таможни.
TUT.BY выражает соболезнования родным и близким Виктора Юрьевича Саяпина.
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Историей Гродно краевед заинтересовался еще в школьном возрасте, но серьезно прошлым областного центра он стал заниматься, выйдя на пенсию.
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