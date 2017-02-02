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Украинцы выставили на торги колье принцессы Дианы за 12 миллионов долларов

03.02.2017 10:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Нью-Йоркский аукционный дом Guernsey’s выставил на торги колье, которое принадлежало принцессе Диане. Как сообщает People, нынешние владельцы украшения — пара с Украины.


Фото: flickr.com

Издание полагает, что они рассчитывают выручить за него больше из-за 20-летия со дня смерти принцессы. Пара из Украины купили украшение в 2010 году за 632 тысячи долларов.

Украшение с бриллиантами и жемчугом, о котором идет речь, получило название «Лебединое озеро» — в честь одноименного балета, на котором Диана присутствовала в этом колье в 1997 году за несколько недель до ее смерти. Визит на балет стал одним из последних ее выходов в свет.

В 1997 году ювелиры начали делать серьги в пару к колье, но работа была закончена уже после смерти Дианы. На торги выставлен полный комплект.

 
 
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Нью-Йоркский аукционный дом Guernsey's выставил на торги колье, которое принадлежало принцессе Диане. Как сообщает People, нынешние владельцы украшения - пара с Украины

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