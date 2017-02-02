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"Город, который меня чувствует". В Гродно открылась выставка фотографа Наталии Дорош

03.02.2017 12:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Открытие ретроспективной выставки «Среда обитания» и презентация альбома «Гродненские фотоистории» прошли в помещении Гродненского фотоклуба.
На черно-белых фотографиях мгновения жизни людей в 70−80-е годы прошлого века.


Наталия Дорош — журналист и фотограф, изо дня в день по долгу службы фиксировала события тех времен. Очень много фотографий по разным причинам не попали на страницы газеты, но теперь горожане могут их увидеть.

— Недавно, уже в эпоху цифровых фотографий, я нашла свой пленочный архив и решила все отсканировать. Оказалось, что карточек очень много, а носить их в специальную студию — очень дорого. Тогда насобирала денег и купила специальный сканер. За два года я наново собрала свой архив. При этом не отсканированных пленок лежит еще мешок, — рассказывает Наталия. — «Среда обитания» — это те люди, среди которых я жила, это моя среда обитания, это мои будни.

На стенах — фотографии простых рабочих, деревенские зарисовки, горожанки, спешащие по делам, продавцы в магазине игрушек… Рассматривать мгновения давно минувших дней можно очень долго.


Присутствующим был представлен и фотоальбом «Гродненские фотоистории». Наталия листает книгу и говорит о том, что от идеи ее создания до печати прошло всего три недели.

— Просто издатель в меня поверил, а я в него, — говорит автор и добавляет, что там запечатлен такой город, каким она его чувствует, а город чувствует ее.

Альбом отпечатало частное издательство «Юрсапринт». Альбом разделен на две части: фотографии советского времени и современные.























Наталия показывает карточку на которой запечатлена свинья, гуляющая по городским улицам. Каким образом животное оказалась в городе, тогда так и не выяснили.

— За эту фотографии меня долго ругали, — смеется Наталия, — Как будто фото этой свиньи порочит советскую власть. Но все обошлось, конечно, а карточка сохранилась и вошла в альбом.

В каждой фотографии — живая гродненская история, с радостью и грустью, с переживаниями и неподдельными эмоциями горожан. Запечатлены и гродненские улицы, которые уже давно приобрели другой вид, но фотопленка сохранила их неизменными.

На выставкекто-то заметил, что по фотографиям Наталии Дорош можно будет изучать историю Гродно.

Выставку может посетить любой желающий, а вот фотоальбом купить пока проблематично — практически все экземпляры уже разобрали. Но издатель обещает допечатать еще экземпляры.

 
Теги: Гродно
 
 
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