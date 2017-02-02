В регионе начали работу по музеификации фортов Гродненской крепости с включением их в туристические маршруты. Максимальный интерес туристов вызывают сегодня второе и четвертое фортификационные сооружения. Форт № 4 станет музеем, его почти не коснулись разрушения. На примере этого укрепления можно рассмотреть устройство капитальных сооружений Гродненской крепости, что и предложат туристам. Форт № 2 по дороге на Августовский канал также хорошо сохранился, его включат в экскурсии с проведением культурной, театрализованной программ.



Фото: fortressgrodno.by

Их разрабатывает Гродненский райисполком. Остальные форты сохранились в меньшей степени , тем не менее, их можно встретить, путешествуя по Гродненскому району.

«Эти объекты необходимо привести в порядок, законсервировать и обозначить сопроводительной информацией на специальных щитах. Все форты можно демонстрировать, например, участникам тематических экскурсий на военно-патриотическую тематику», — считает первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Елена Климович.

Гродненская крепость — система укреплений вокруг города Гродно, функционировала как фортовая крепость Российской Империи, Германской империи и Польской Республики. Крепость состояла из большого количества фортификационных укреплений, центральное место среди которых занимали форты. Форты Гродненской крепости окружали город Гродно со всех сторон, находясь на расстоянии около 10 км от него.

Сохранившиеся до наших дней форты были возведены в 1887—1889 годах. Эти сооружения являются достопримечательностями Гродненского района, архитектурными памятниками и образцами фортификационного искусства ХIХ века. Большинство других фортов Гродненской крепости так и не были достроены к началу Первой мировой войны. Более того, во время той войны, они часто взрывались отступающими армиями, поэтому на данный момент фактически утрачены. Рядом с некоторыми из фортов расположены братские могилы солдат Первой мировой. Есть также памятники, посвященные событиям Второй мировой войны.