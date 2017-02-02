Для тех, кто был подростком в 80-е годы, на которые пришелся пик популярности индийских фильмов, эта страна была символом радости, ярких красок, любви, этакого рая на земле. Никогда, даже в самых смелых мечтах, я не могла представить, что смогу сама побывать в Индии.

Автор сегодняшнего « Фотоотдыха »: читательница Инна Никитина





«Ма-адам, па-асмотри ма-агазин», — тянут они, безошибочно определяя в нас русскоязычных туристов

В середине декабря в Индии как раз заканчивается сезон муссонных дождей, но основной наплыв туристов начинается после праздников, на католическое Рождество, к 25 декабря. До этой даты выбор номеров в отелях больше, в прибрежных ресторанчиках по вечерам достаточно свободных мест, солнце не такое пекущее, а песок на пляже выглядит просохшим после дождей. Поэтому мы, выбрав это время, отправились на Гоа прямым рейсом из московского аэропорта «Домодедово».

И вот после 10-часового перелета мы в Индии. Сбросив теплую одежду, ставшую ненужной, смело вышли из аэропорта Гоа. И лучше бы мы этого сразу не делали! Попасть в индийский аэропорт можно только при наличии авиабилета на ближайший рейс (документы на входе проверяют военные). Поэтому, пока вы находитесь в аэропорту, можно прогуляться по магазинчикам, обменять немного валюты, и все это очень спокойно, без лишней спешки и суеты.

Но как только вы выходите за двери, обратно уже не пустят, а снаружи вас ждет крикливая, суетливая толпа: носильщики, продавцы, таксисты — все кричат вам что-нибудь в лицо и пытаются отобрать и поднести ваш чемодан!

За услуги носильщика принято заплатить, даже если ваш багаж просто сунули в стоящее рядом такси. Стандартные чаевые в Индии — 10 рупий (купюры такого номинала выпускаются в десяти вариантах!).





«Гоа — это не совсем Индия», — скажут вам индийцы из Дели или Мумбая. И в чем-то окажутся правы!

Жители зажиточных Гоа и Кералы, бывших колоний Португалии, во многом переняли жизнь своих колонизаторов-католиков. А сейчас там вообще все заточено на туристов! По побережью океана тянутся бесконечные пляжи, а параллельно им, вдоль дорог — мешанина лачуг, отелей, вилл, магазинов и супермаркетов.

Мы с любопытством наблюдали, как к началу сезона подновляют свежими циновками из пальмовых листьев хижины пляжных кафе, потрепанные муссонными дождями, проводят к ним электричество, развешивают иллюминацию к праздникам.





Если у отеля нет своего пляжа, выберите одно из таких кафе. Пообедаете там и сможете целый день бесплатно пользоваться лежаком и зонтиком.

До начала сезона, пока еще не так строг контроль администрации пляжей, среди редких туристов бродят поразительно наряженные личности, которые просят деньги.





Местные торговки считают пошустрее многих. «Ма-адам, па-асмотри ма-агазин», — тянут они, безошибочно определяя в нас только что приехавших русскоязычных туристов. Магазин — это стопочка товаров, увязанная в тюки, ежедневно терпеливо таскаемая по пляжу под палящим солнцем. И начинается процедура разворачивания и показывания разных вещиц, подставкой под которые служит ваше тело, покрываемое рядами маечек, палантинов, цепочек и браслетов.

Торговки охотно поддержат разговор на нехитром английском, рассказывая о больших семьях и постоянном труде. На самом деле их товары, кстати, изготовленные вручную, не взяли на продажу магазинчики у отелей. Никто не откажется от бутылочки напитка, тут же услужливо поднесенной прислугой кафе за ваш счет. Щебеча, как стайка диковинных, ярких птиц, передавая бутылку по кругу, они посидят какое-то время в тени свободного пляжного зонтика, наслаждаясь минутами отдыха, и позволят нам себя сфотографировать.

«Индийские коровы стройны и резвы, как гончие»

Океан завораживает нескончаемым шумом прибоя. Волны выше человеческого роста набегают на берег, разливаясь шипучей пеной. Зайти в воду, не испортив прически, — целое искусство. И даже если удается проскользнуть полусухим на входе, волна догонит вас на выходе и придаст ускорение мощным шлепком, облив с головой.





Интересно наблюдать за индийцами: для них омовение в океане — это священный ритуал. Взявшись за руки, целыми семьями, полуодетые, они заходят в воду не глубже, чем по пояс, и, поприседав, поплескавшись пару минут, довольные выходят на берег. И тут же уходят дружной толпой. Загар их не интересует, наоборот, в магазинах много отбеливающих кремов для кожи (очень, кстати, качественных).

Отлив очень красивый: мелкими ручейками вода спешит за отступающим океаном, оставляя на песке причудливый рисунок, чем-то похожий на морозные узоры на стекле.





Рано утром или к вечеру, когда попрохладнее, на пляж забредают священные коровы. Но речь не о наших массивных животных. Нет, индийские коровы стройны и резвы, как гончие. Чуть что — и, задрав хвосты, унесутся рысью!

И есть причина: с травой на побережье проблема. Приходится бедным животным воровать еду у туристов. Свистнут фрукты прямо в пакете и блаженно жуют, долго пережевывая неподатливый пластик.





Полностью зависимы от сердобольных туристов и стайки собак. Корова-то хоть священна, глядишь, что-нибудь перепадет от почитателей. Собак же откровенно не любят, гоняют камнями, считая, что в них перевоплощаются души самых негодящих индусов.

В Гоа у вас не возникнет проблем с едой. Многочисленные кафе у отелей предложат все виды восточной и европейской кухни. Особенно вкусно все, что приготовлено в тандыре, — местной открытой печи. Большой выбор морепродуктов, вы выбираете их сами с покрытых льдом блюд. Большой выбор фруктов. Чтобы не ошибиться, просите зрелые плоды — их разносят торговцы прямо по пляжу.





Вечерами, чтобы привлечь туристов, в кафе выступают музыканты и танцовщицы. С утра рекламки выступлений, переведенные на русский язык, раздают на пляже. Например, мы посетили выступление танцовщицы из Раджастана, которая пестротой одежд напоминала цыганку.





Нетипично высокая для индуски, стройная и гибкая, она выделывала немыслимые ритмичные движения под рокочущую музыку, перегибалась назад дугой, поднимая с пола зубами купюры, подкладываемые восторженными зрителями. В конце представления, соорудив на голове пирамиду из пестро разукрашенных горшков, танцовщица закружилась в диком танце, чудом удерживая равновесие!

Есть где разгуляться любителям сувениров. Магазинов на побережье много. Выделяются магазинчики серебряных украшений из Тибета. Конечно, качество серебра оставляет желать лучшего, но какие формы!

Варварская роскошь украшений, размеры камней и тематика небольших статуэток никого не оставят равнодушными! Только будьте аккуратнее, купив какого-нибудь божка, вы рискуете поселить в своем доме злой дух, обращаться с которым вряд ли сумеете. Уж лучше оставить это индийцам, которые много веков благополучно справляются с многочисленным пантеоном своих богов!





«Санта-Клаусы щеголяли в алых нарядах из тонкого шелка»

Здесь, в Гоа, нет разделения на богатые и бедные кварталы. Вдоль дорожки по пути на пляж с правой стороны расположилась шикарная вилла, а с левой ютились домики с небольшими двориками. Судя по количеству обуви, аккуратно стоящей у дверей, в небольших домах народу живет раз в десять больше. Но и там и там много цветов, перед домом в центре двориков на специальном пьедестале растет священный базилик и дверные проемы украшены цветочно-лиственными гирляндами.





За пару дней до нашего отъезда местные жители стали готовиться к католическому Рождеству. Это было забавно! С 30-градусной жарой приходилось считаться, а поэтому Санта-Клаусы щеголяли в алых нарядах из тонкого шелка. Кое-где вместо традиционных елок гирляндами украшали пальмы и ставили под них надувные игрушки.





Везде висели рождественские звезды. По улицам разъезжали грузовички с оркестрами и шумными компаниями, распевающими рождественские гимны. Говорят, что праздники с фейерверками и плясками продолжаются целую неделю!

Но мы этого уже не увидели, собирались домой. Накануне вылета один из парней, живущих в соседнем номере, сообщил, что его друг пропал. Друг и раньше поговаривал о том, что жизнь не удалась, стала скучной и не попробовать ли чего-то новенького.





«Возьму напрокат мопед и поеду путешествовать по стране», — не раз говорил он. Вы удивитесь, узнав, насколько часто наши молодые люди решают остаться в Индии. Это особенно бросается в глаза в самолете — пустыми креслами в рядах. Билеты проданы (вы не получите визу без обратного билета), но виза-то на три месяца.

Приехав домой, я под нескончаемые шутки родственников «подсела» на канал «Индия». Подзабытый индийский кинематограф радовал современными фильмами. Да, они наивны до безобразия. «Индийцы идут в кино посмотреть на такую жизнь, какой она должна быть в счастливом сне!» — говорили нам местные жители, отвечая на наше недоумение, почему в повседневной жизни Индии отсутствуют «киношные» яркие краски.

Но в этой жизни, что мы видели в Гоа, нет и той грязи, которая вывалена в «Миллионере из трущоб». Истина здесь где-то посередине. Зато фильмы о достопримечательностях Индии частенько напоминают подзабытые моменты путешествия.

Если вы, приехав в Индию, отдыхаете только на Гоа, то поверьте мне — ничего особо индийского не увидите! Пляжный образ жизни очень быстро надоедает, хочется новых впечатлений. Вот за ними-то мы и отправились, взяв экскурсию «Золотой треугольник» (Дели — Агра — Джайпур).





Сейчас, задним числом, слегка жутковато при воспоминании о полетах на внутренних рейсах Индии. Пилоты у них — отчаянные ребята! Запросто могут ударить по тормозам на взлете, чтобы пропустить самолет, пересекающий полосу, а при посадке «дать такого козла», что только пристегнутые ремни спасли нас от выбитых зубов! Хотя я что-то не слышала об авиакатастрофах в Индии.

Джайпур — это история Индии. Древняя и живая. Отель, в котором мы ночевали, поразил нас какой-то совсем уж потертой и старинной роскошью. В номере масса старых, потертых банкеток, кроватей с балдахинами и позолоченными кистями, статуи слонов и лошадей чуть ли не в полный рост, но зато на весь номер одна электрическая розетка!

А в пошарпанной, но отделанной красивым деревом ванной рядом с неплохим набором косметических средств присутствуют свечи со спичками, если вдруг выключат электричество. Людям, предпочитающим хай-тек, там просто нечего делать. Нас же это все приводило в восторг — мы жили в декорациях старых индийских фильмов!

«Поскольку на слона сажают „боком“, первые пару минут лихорадочно цепляешься за седло»

Джайпур — розовый город. По одной из версий, цвет городу дал песчаник, из которого он строился. Это низкий город со зданиями не более трех этажей, с плотно подогнанными друг к другу строениями разной степени потертости и облупленности. Мелькали многолюдные пятачки молочных и фруктовых рынков. Ряды велосипедов и желто-зеленых кабинок моторикш стояли на стоянках у ремонтных мастерских.

Прямо на тротуарах цирюльники стригли и брили клиентов. Женщины с гигантскими мягкими метлами сметали в кучки мусор у строений — совершенно бесполезный труд, так как к вечеру эти кучки ветром и ногами прохожих разносились по округе, но ритуал утренней уборки повторялся ежедневно.

Нищие, а может и саньясины, сворачивая циновки и одеяла, появлялись из неприметных щелей и подворотен просто в ужасающих количествах! Детишки (на первый взгляд, одни мальчики) в форменных костюмчиках (у каждой школы своя форма) группками спешили на занятия. Хаотичная, совершенно непонятная нам жизнь бурлит и бьет ключом!

Зачем нас вытащили в такую рань в старую половину города, стало понятно, когда мы подъехали к Хава-Махалу, Дворцу ветров.





В лучах восходящего солнца ажурные соты множества комнат, продуваемых всеми ветрами, выглядели особенно хрупкими. Здание жило, дышало и пело на ветру, как гигантский орган, настраиваемый руками неопытного музыканта. Диссонанс вносила лишь одинокая обезьяна, угнездившаяся на самой вершине угловой башни.

Экскурсия была очень ритмичная, и мы не сразу сообразили, что произойдет дальше, а наш гид Раждив уже проводил инструктаж по технике безопасности катания на слонах.

Посадка на огромное животное проходит быстро, как на конвейере, поэтому не сразу вникаешь в масштабность открывающейся картины. Поскольку на слона сажают «боком», первые пару минут лихорадочно цепляешься за седло. И лишь приноровившись к ритмичной поступи животного, начинаешь осматриваться, качаясь в такт движению, то нависая ногами над краем отвесного обрыва, укрепленного трехметровой стеной, то откидываясь спиной в глубокий колодец «Слоновьей дороги».





Слоны в полном соответствии с принятым в Индии левосторонним движением двумя цепочками двигались навстречу друг другу. Одни, с туристами, — вверх, к форту Амбер; другие, с погонщиками в национальных костюмах, — вниз.





Розоватые уши, хобот и передние ноги многих животных были расписаны яркими, причудливыми цветами, а на попе был прилеплен номер: 97 — самый большой, что мы заметили (чувствуете масштаб предприятия!).

Мерно звенели ведерные колокольчики на шеях слонов. Уборщики, собирающие навоз, ловко сновали между гигантских ног. Мы поднимались все выше и выше, над нами нависал старинный форт и нарастал рокот музыки, выводимый неведомым музыкальным оркестром, а внизу, в чаше пологих гор, раскинулся старый Джайпур, нежащийся в лучах утреннего солнца.

Здесь, у форта, пустынные горы, постройки, арки переходов — все желтое.

Форт огромен и все еще поражает своей красотой и искусством мастеров. Тут и там бросаются в глаза выщербленная штукатурка, черные потеки, оставшиеся после муссонных дождей, выломанные фрагменты мозаик, потертые мраморные плиты. А побродив по женской части дворца, можно даже почувствовать себя наложницей из гарема.









Шиш-Махал отразит вас в тысячах зеркал, мозаикой рассыпанных по стенам и потолку.



Лунный дворец в новой части Джайпура жилой, хозяева были дома: на это указывали два вымпела, поднятые на флагштоке.





Новый дворец, как и городские постройки, розовый, расписанный бело-голубыми красками, только с более вычурными элементами росписи и решеток.

Недавно отреставрированный внутренний дворик Лунного дворца украшен расписными воротами, символизирующими три времени года Индии: весну, лето и сезон муссонных дождей. Самыми красивыми показались четвертые ворота — павлиньи.

Группки туристов бегают от одних ворот к другим, позируя для фото. Но что там, за воротами, так и осталось для нас тайной. В жилую часть дворца нет входа посторонним. Зато мы посетили множество музеев: старинного текстиля, оружия, упряжи. Стража у внутренних ворот чисто декоративная — для фотографий.





А в многоколонном зале приемов выставлены гигантские сосуды из серебра, в которых правители повсюду возили за собой священную воду Ганга для ритуальных омовений.





«Спасибо, мы уже сыты», — испуганно отвечают все, налегая на пресный рис

Есть неприятные нюансы. Их нужно учитывать, если вы отправились колесить по стране: готовьтесь сесть на рисово-салатную диету. Все остальное для нас несъедобно из-за огромного количества специй. Пресную воду в бутылках обычно раздают гиды или покупают в отелях (это обязательное условие, местная вода для нас небезопасна).

Первую совместную трапезу в придорожном кафе наш гид провел в форме практического занятия. Мы задумчиво перебирали блюда из меню (хотя все заранее было обречено на провал, что ни возьми — в рот не полезет, сколько ни проси «ноу спайс», черпают-то из одного котелка, кто же вам будет готовить отдельно?), а перед нашим гидом уже поставили круглый поднос с небольшими чашечками, наполненными разноцветным содержимым, — было красиво!





Индийцы прекрасно владеют столовыми приборами, но верующие едят только правой рукой (считается, что левая рука — «нечистая»). Сделать это не так-то просто, поверьте, мы попытались. Попробуйте оторвать кусочек чапати (сухая, тонкая лепешка) пальцем правой руки, прижимая основную часть лепешки тыльной стороной ладони этой же руки. Затем этим кусочком зачерпывается пища из сосудов. Как правило, это тушеные овощи со смесью специй гарам-масала или подливки из бобовых — дал, жгучие до слез. Все это той же правой рукой отправляется в рот.

Даже чай-масала с молоком обильно сдобрен специями. И учтите, что оставлять пищу несъеденной неприлично! Слишком многие в этой стране голодают. Да и хозяин заведения ужасно переживает: «Как, вам было невкусно, принести что-нибудь другое?!».

Как правило, это другое ничем не лучше. «Спасибо, мы уже сыты», — испуганно отвечают все, налегая на пресный рис. В конце трапезы принято очистить рот, пожевав смесь семян аниса с крупинками тростникового сахара. В кафе побогаче анис сразу закатан в сахарные гранулы. Это делает зубы индийцев белоснежными и очищает дыхание, но насыщенный, непривычный вкус бьет по вкусовым рецепторам.

То, что вначале воспринималось с энтузиазмом, под конец путешествия стало невыносимым, запаха аниса я не переношу до сих пор.

Отдельно отрабатывается процедура расчета, нужно дать десять процентов чаевых. Как я понимаю, традицию заложили англичане, а индийцы под нее прекрасно подстроились: заработки у обслуги небольшие, живут за счет чаевых.

Поскольку система обслуживания туристов почти одинаковая во всем мире, в перерывах между экскурсиями вас обязательно повозят по магазинам. И хоть все будет дороже, чем на побережье, обязательно возьмите чай, поделки из сандала, текстиль здесь, в Джайпуре, — не пожалеете! Почти у всех крупных торговых точек есть цветочная «мандала», выложенная на воде, призывающая достаток и благоволение богов.





От Джайпура до Агры езды примерно шесть часов по бешеным индийским хайвеям. Но об этом я расскажу в следующий раз!

***

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