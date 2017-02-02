11 часов утра, чуть выше нуля по Цельсию, суббота. Ежась от пронизывающего ветра, возле Бруклинского моста собрались люди, одетые черт знает во что и явно не по сезону. Мужчины в париках, комбинезонах и лифчиках; толпа полярных медведей, коротающих время за курением сигары, усатый дрессировщик с хлыстом и пятью котами в серебристых трико, рыцари с надувными мечами, девушка со жвачным автоматом на животе… По свистку все они ринулись наперегонки, гремя, толкаясь, крича, роняя блестки и перья. Ежегодные и 13-е по счету гонки «Идиотарод» стартовали.





Продолжая заметки о Нью-Йорке , я не претендую на истину, а делюсь ощущением города, в котором прожила пять лет, встретила 30-летие и где планирую жить еще долго и счастливо. Если вам эти наблюдения интересны, если они расширяют ваше представление об американцах и американской культуре, значит, ни мое, ни ваше время не потрачено зря.

Раньше соревновались собаки, теперь — «межгалактический зоопарк»

Немного истории. «Идиотарод» (Idiotarod) — это гонки, в которых участвуют команды, состоящие из как минимум пяти «идиотов» и магазинной тележки. Гонки с 1994 года проходят в крупнейших городах Америки — Нью-Йорке, Далласе, Чикаго, Сан-Франциско, Солт-Лейк-Сити, Сиэтле, Вашингтоне и других. Их название всего на одну букву отличается от тех, что проходят на Аляске с участием ездовых собак (Iditarod). Устроители собачьих бегов даже пытались засудить «Idiotarod»: ведь они якобы порочат имидж респектабельного мероприятия. Однако дальше угроз дело не пошло, и гонки с тележками привлекают все больше весельчаков от мала до велика.

Idiotarod — это несанкционированные шуточные соревнования, на которых поощряются саботаж, взяточничество, эксцентричные костюмы и распитие алкогольных напитков (конечно, если вам уже исполнился 21 год).





Гонки длятся шесть часов, после чего команды собираются в финальной точке маршрута, где объявляются команды-победители, вручаются кубки и происходит зрелищная утилизация тележек. За 13 лет существования гонок тележки разрубали гильотиной, запускали в воздух катапультой, сжигали в печи… Какой сюрприз организаторы подготовили в этот раз, оставалось только догадываться.





Темой гонок 2017 года стал слоган «Make America fun again», переделанный из слогана президентской кампании Дональда Трампа «Make America great again». Если Трамп обещал вернуть Америке былое величие, то Министерство Абсурда (так называет себя группа, организующая гонки с тележками) — веселье.

Я участвовала в «гонках идиотов» впервые. В свою команду меня взяли программисты Google, — сплошь выпускники Гарварда и Колумбийского Университета. Тема команды — «Межгалактический зоопарк».

Первой нашей проблемой было найти большую магазинную тележку. Воровать из супермаркета как-то не хотелось. Покупка и доставка такого громоздкого объекта выходила в копеечку. Я предложила купить тележку у бездомного — в Нью-Йорке они все ходят с тележками, сидят с ними в метро. Первый же бомж, к которому мы обратились, согласился продать нам свою тележку за 100 долларов.

Еще на стадии обсуждения проекта я поражалась, с какой серьезностью и ответственностью мужчины из моей команды подходят к делу. Они в деталях продумывали костюмы зверей и дрессировщика, составляли расписание работ по переделыванию магазинной тележки в космический корабль (папье-маше поверх металлической сетки), проводили мозговой штурм на тему взятки (в конце концов было решено предлагать судьям пластмассовое ведерко с «фекалиями» (шоколадными брауниз и попкорном), проводили инструктаж на тему возможного саботажа со стороны команд-противников…





«Поцелуй в колено бородатую женщину!»

Причем тут взятка и саботаж? Отличившимся командам присуждаются кубки в нескольких номинациях: «За лучшую взятку», «За проявленную фантазию», «Поп-культура», «Ужас», «Индустриальный дизайн», «Лучший костюм» и так далее.

Саботаж может проявляться в обстреле команд противников мыльными пузырями, разбрасывании круглых жевательных конфет на их пути (чтобы застопорить ход тележек и травмировать участников), сообщении заведомо ложной информации о местонахождении контрольных пунктов, порче тележек и так далее.

На контрольных пунктах команды поджидают судьи в халатах лаборантов Idiot Labs, каверзные задания которых необходимо выполнять, чтобы заработать очки и получить информацию о дальнейшем маршруте гонки. Судей разрешается подкупать взятками — чем они необычнее и остроумнее, тем лучше.

Как только началась гонка, девушка из команды «Оккупируй Сезам Стрит» достала пластмассовый автомат и с пол-оборота начала нас обстреливать мыльными пузырями. Уклоняясь от обстрела и желая обогнать противников, мы решили спуститься с тротуара на велосипедную дорожку, но вскоре путь преградил сотрудник дорожной полиции, который сначала долго смеялся, а потом, утерев слезы, загнал нас обратно на пешеходную часть. Рядом — сочувственно или неодобрительно? — гудели клаксонами автомобили.

Задания на контрольных пунктах отличались по степени сложности — один из судей просил участников заполнить его налоговую декларацию (фломастеры, блестки, мелки прилагались), другой предлагал попасть по мишеням игрушечными фрисби, третий зажимал язык прищепкой и просил рассказать шутку, четвертый проверял ваше зрение, указывая на доску с какими-то доисторическими символами, назвать которые вы, конечно же, затруднялись.

Самым страшным заданием было опустить руку в аквариум с песочком, резиновыми змеями и ракушками. Как только рука касалась дна, из угла аквариума быстро выбегала и цапала за пальцы какая-то механическая дрянь. Ну, а самым неожиданным заданием было найти в баре бородатую женщину и поцеловать ее в колено. В бородатой женщине я узнала свою соседку по квартире, тоже, кстати, белоруску. Подозреваю, что Саша позаимствовала идею конкурса из многоцветья свадебных конкурсов, что были популярны у нас в девяностые. Помните? «Дару табе палена, каб ты пацалавау цешчу у калена». Благо, что водку не пришлось пить из туфельки!









































«Мы одержали победу в номинации „Лучшая взятка“»

Посмешили ребята из команды Bi-Polar Bears. Шест по-английски — «pole». Полярные медведи с биполярным расстройством подкупали судей… танцами на пилоне. Несмотря на громоздкие костюмы, выходило у них отлично. Наверное, долго тренировались!

Цена на алкогольные напитки в барах, где размещались контрольные пункты, была снижена вдвое, но откровенно пьяных участников гонок в финальной точке сбора я не увидела. Наверное, успевали протрезветь за время 20-минутных перебежек из одного пункта в другой. Температура к вечеру спустилась ниже нуля.





Из всего нашего межгалактического зоопарка до финиша добрались трое — я и супружеская пара, с которой мы уже съели пуд соли во время автомобильного путешествия на « Бернинг Мен » и обратно. Наша тележка представляла собой жалкое зрелище — в боках зияли дыры, колеса вот-вот готовы были отвалиться. Но мы пришли третьими! Из 22 команд «Межгалактический зоопарк» занял пятое место — судьями учитывалось не только время прохождения гонки, но и набранное количество очков. Кроме того, мы одержали победу в номинации «Лучшая взятка». Подтверждением тому служило опустевшее ведерко с «фекалиями» и жалкие остатки божественного попкорна, который мы раздавали направо и налево.





Первое место заняли клоуны из команды Hire with Trump toilet fire — те самые, что согревались на старте, разведя костерок в унитазе с портретом Трампа. Думаю, судьи оценили прежде всего политическую составляющую их презентации, хотя назвать это политической сатирой у меня язык не поворачивается. Я считаю, что политическая сатира должна быть остроумной, а не опускаться до уровня того, кого она высмеивает. В данном случае унитаз с портретом Трампа и резиновая маска, изображавшая его же, но, простите, с экскрементами во рту, больше тянут на школьный буллинг (примитивную и отвратительную разновидность психологического насилия).

Приз как «самой эмоционально нестабильной команде» вручили медведям с биполярным расстройством. Кто бы сомневался!





Венчала гонки церемония разрушения тележек. В этот раз они уничтожались под звуки хардкора гидравлическим прессом в виде гигантских челюстей кого бы вы думали… Трампа, разумеется! Оперировал машиной некто, переодетый в костюм персонажа из фильма «Безумный Макс». Действо проходило в огромной мастерской по обработке металла. Под одобрительные возгласы толпы в клацающих челюстях исчезали средневековый трапезный стол с обглоданными куриными скелетами, нетронутой свеклой и капустой, пушка, единорог, наш космический корабль… В этом было много символики — мы творим, выступаем, что-то там выдумываем, мастерим, красим и сооружаем, но в итоге это все исчезает в огромной политической машине.

Позже, прибежав с корабля на бал — концерт Дмитрия Войтюшкевича в Бруклине — и анализируя пережитое за день, я думала: а в Минске бы такое прокатило?

Может быть, за последние годы белорусское общество стало чуть меньше себя стесняться? Ведь здоровое чувство самоиронии, умение самим себе устроить праздник, применить фантазию — это здорово!





Давайте лучше вспомним барона Мюнхгаузена с лукавым прищуром Олега Янковского, который «не боится выглядеть смешным — это не каждый может себе позволить», и его бессмертную фразу:

— Я понял, в чем ваша беда: вы слишком серьезны! Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

Алиса Ксеневич Переехала в Нью-Йорк 5 лет назад. До этого в Беларуси 5 лет работала корреспондентом газеты «Обозреватель», писала для «Женского Журнала» и Milavitsa. За время жизни в Нью-Йорке написала книгу «Нью-Йорк для жизни», которая продается на «Амазоне». TUT.BY публиковал главы книги на портале.