﻿ Носки импортные, трусы свои. Лукашенко рассказал, где сшита его одежда. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Носки импортные, трусы свои. Лукашенко рассказал, где сшита его одежда

03.02.2017 17:16 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время «Большого разговора» с журналистами и экспертами президент подробно рассказал про свою одежду: объяснил выбор галстука, вспомнил костюм от Brioni, заказанный единственный раз еще в первый президентский срок, похвалил ботинки Marko. Упомянул даже про трусы.


Фото: president.gov.by

— Трамп носит красный галстук. Красные галстуки сейчас в моде. Но посмотрите на мои прежние пресс-конференции. Когда я сегодня надевал красный галстук, думаю: «Ну не скажут, что под Трампа подстраиваюсь, потому что на прошлой пресс-конференции, по-моему, я тоже был в красном галстуке».

Одет президент в белорусское. Он вспомнил, как в первый президентский срок заказал импортный костюм, от Brioni.

—  Не буду перед Середичем (главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич. — Прим. TUT.BY) называть стоимость этого костюма. Когда мне сказали, сколько стоит, я сказал: «Нет, это первый и последний костюм». А где наше чиновничье ателье? А почему оно не шьет? Почему мы должны бешеные деньги платить?

Лукашенко поставил задачу восстановить работу ателье. А до этого поручил пригласить к нему опытного закройщика.

— Пришла, трясущимися руками обмеряла. Через месяц костюм — в десять раз дешевле, чем Brioni. С тех пор я шью только в своем.

Рубашка импортная, продолжил описывать свою одежду президент.

— Кто-то прислал. Рубашка импортная, но умеют шить. Галстук тоже импортный.

Ботинки у президента белорусские, от Marko.

— Вот красавец сидит (камера не показала, но, очевидно, президент обращался к владельцу обувного холдинга «Марко» Николаю Мартынову — Прим. TUT.BY). Не знаю, дошло до тебя или нет, но долго я у тебя требовал сшить. По-моему, даже передавал тебе образец своих старых туфель. Все время после этого Marko ношу.

— Носки, не видно, черные, — заглянул под стол Лукашенко. — Импортные, наверно. Трусы свои.

Зал рассмеялся.

 
 
Ссылка на источник 131
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время "Большого разговора" с журналистами и экспертами президент подробно рассказал про свою одежду: объяснил выбор галстука, вспомнил костюм от Brioni, заказанный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Dear New York: гонки "идиотов" с тележками, приз за "лучшую взятку" и поцелуй бородатой женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика