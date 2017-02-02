Во время «Большого разговора» с журналистами и экспертами президент подробно рассказал про свою одежду: объяснил выбор галстука, вспомнил костюм от Brioni, заказанный единственный раз еще в первый президентский срок, похвалил ботинки Marko. Упомянул даже про трусы.



Фото: president.gov.by

— Трамп носит красный галстук. Красные галстуки сейчас в моде. Но посмотрите на мои прежние пресс-конференции. Когда я сегодня надевал красный галстук, думаю: «Ну не скажут, что под Трампа подстраиваюсь, потому что на прошлой пресс-конференции, по-моему, я тоже был в красном галстуке».

Одет президент в белорусское. Он вспомнил, как в первый президентский срок заказал импортный костюм, от Brioni.

— Не буду перед Середичем (главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич. — Прим. TUT.BY) называть стоимость этого костюма. Когда мне сказали, сколько стоит, я сказал: «Нет, это первый и последний костюм». А где наше чиновничье ателье? А почему оно не шьет? Почему мы должны бешеные деньги платить?

Лукашенко поставил задачу восстановить работу ателье. А до этого поручил пригласить к нему опытного закройщика.

— Пришла, трясущимися руками обмеряла. Через месяц костюм — в десять раз дешевле, чем Brioni. С тех пор я шью только в своем.

Рубашка импортная, продолжил описывать свою одежду президент.

— Кто-то прислал. Рубашка импортная, но умеют шить. Галстук тоже импортный.

Ботинки у президента белорусские, от Marko.

— Вот красавец сидит (камера не показала, но, очевидно, президент обращался к владельцу обувного холдинга «Марко» Николаю Мартынову — Прим. TUT.BY). Не знаю, дошло до тебя или нет, но долго я у тебя требовал сшить. По-моему, даже передавал тебе образец своих старых туфель. Все время после этого Marko ношу.

— Носки, не видно, черные, — заглянул под стол Лукашенко. — Импортные, наверно. Трусы свои.

Зал рассмеялся.