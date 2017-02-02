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Театр на экране кино, джаз и русский рок в акустике. Куда пойти в Гродно в выходные

03.02.2017 17:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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В эти выходные гродненцы могут побывать на нескольких спектаклях и концертах, увидеть новую выставку в Музее истории религии и узнать больше о краудфандинге.

Выставка «ЭКСПИРИмЕНтуС»

Где: Старый замок, ул. Замковая, 22

Когда: 3−5 января, 10.00−18.00

Необычная выставка, где можно и нужно трогать, вертеть и нажимать на экспонаты, работает в Гродно последние выходные. Если вы еще там не были, стоит посетить экспозицию, где с помощью хитроумных предметов можно изучить разные физические явления. Особенно интересно и полезно будет детям.


Выставка «Убор из Божественного света»

Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16

Когда: 3−5 февраля, 10.00−18.00

Выставка посвящена искусству иконного и книжного оклада XVIII — нач. XX в. и приурочена к XVI Международному фестивалю православных песнопений «Коложский Благовест». На выставке представлены наиболее ценные предметы из фондов Гродненского государственного музея истории религии — иконы Иисуса Христа, Божией Матери и святых Православной Церкви, богослужебные рукописные и печатные книги в окладах, выполненных из разнообразных материалов и в разных техниках.


Полезная встреча: предприниматель Иван Петушок о краудфандинге

Где: Центр дополнительного образования взрослых «Студия полезных компетенций», ул. Буденного, 48а-63

Когда: 3 февраля, 19.30

Владелец центра отдыха и развития «Портал», финалист проекта «Город» Иван Петушок расскажет о краудфандинге, его задачах и этапах, о том, как планировать кампанию и работать со спонсорами. Запись по телефону: + 375 (33) 634−10−41.

Спектакль «Фауст. Сны»

Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1

Когда: 3 и 4 февраля, 19.00

Инсценировка Олега Жюгжды по мотивам Гетэ — это один из камерных спектаклей Театра кукол, на котором никогда не бывает свободных мест. В главной роли гость из драмтеатра Александр Шелкоплясов. Сценографию создал известный гродненский художник Александр Сильванович.


Фото: vk.com/grodnolyalka

TheatreHD: Ничья земля

Где: Кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4

Когда: 3 февраля, 19.00

Гродненцы смогут на экране кинотеатра увидеть постановку Королевского национального театра с Иэном МакКелленом и Патриком Стюартом. Главные герои — стареющие писатели, Херст и Спунер, которые встретились в пабе пропустить по стаканчику — и так увлеклись, что продолжают глубоко за полночь, уже у Херста на дому.

Спектакль демонстрируется в записи, на английском языке с русскими субтитрами. После спектакля будет показано эксклюзивное интервью с актерами и режиссером Шоном Матиасом.


Фото: musicboxtheatre.com

Спектакль «№ 13»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 3 февраля, 19.00

Пьеса Рэя Куни, положенная в основу спектакля «№ 13», в 1991 году была удостоена премии Лоуренса Оливье как лучшая комедия года. В английской драматургии Рэй Куни считается непревзойденным мастером комедии положений. В его пьесах нелепости и случайности нагромождаются одна на другую, зритель понимает анекдотичность происходящего, но всегда с удовольствием ждет развязки.


Мастер-класс «Сердце в технике декупаж»

Где: Галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8

Когда: 4 февраля, 16.00

В галерее гродненцев научат делать украшение своими руками. Предварительная запись по телефону: 74−09−70. Количество мест ограничено.

Спектакль «За двума зайцамі»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 4 февраля, 19.00

Пьесу украинский писатель и театральный деятель Михаил Старицкий написал еще в ХIX веке, но актуальна она и по сей день. Ведь люди и сегодня любят выдавать себя за тех, кем не являются.


Фото: drama.grodno.by

Концерт «Настроение JAZZ»

Где: Центр культуры Гродно, ул. Дзержинского, 1

Когда: 4 февраля, 19.00

Art Quartet — Александр Кравчук (саксофоны), Игорь Гиро (рояль), Валерий Новик (барабаны), Артем Цес (бас) — исполнит авторскую сюиту «Aкронис» Игоря Гиро. Art College Band — эстрадный оркестр Гродненского колледжа искусств под руководством Сергея Сонца — исполнит джаз-стандарты и хиты 20-го века.


Творческая встреча с Тимофеем Яровиковым

Где: бар «Beerлога», ул. Соломовой, 137

Когда: 5 февраля, 18.00

В Гродно выступит лидер могилевской группы «Сердце дурака» — самый известный белорусский представитель так называемого «русского рока».


Фото: vk.com/jaravikou_horadnia

Презентация сборника поэзии Михала Барановского «Volumen.1»

Где: «Крама Ц», ул. Большая Троицкая, 14

Когда: 5 февраля, 19.00

Лидер группы «Нельга забыць» представит свой дебютный сборник стихов. Автор — скорее приверженец модернистской эстетики и создает многослойные образы с литературными и мифологическо-библейскими аллюзиями. Книгу оформила замечательный дизайнер Ксения Шталенкова. На встрече можно будет получить автограф автора, задать вопросы и, конечно, послушать песни на тексты автора.


Фото: vk.com/mihal_baranouski

Спектакль «Боинг-Боинг»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 5 февраля, 19.00

Пьеса Марка Камолетти — легенда французского театра прошлого века и образец комедии положений. Пьесу ставили в более чем 60 странах мира.


Фото: drama.grodno.by
 
Теги: Гродно
 
 
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В эти выходные гродненцы могут побывать не нескольких спектаклях и концертах, увидеть новую выставку в Музее истории религии и узнать больше о краудфандинге.

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