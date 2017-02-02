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Билеты на концерт памяти Александра Тихановича почти все раскуплены
03.02.2017 19:38 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Почти все билеты на концерт памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича раскуплены, свидетельствуют данные сервиса kvitki.by.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вечер памяти Тихановича состоится в
Концерт пройдет при участии Президентского оркестра Беларуси. На мероприятии белорусские звезды исполнят композиции экс-солиста "Верасов" — ожидается участие Анастасии Тиханович, Ядвиги Поплавской, ансамбля "Песняры", певца Тео, Георгия и Дмитрия Колдунов и многих других.
Александр Тиханович
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