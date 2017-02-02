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Билеты на концерт памяти Александра Тихановича почти все раскуплены

03.02.2017 19:38 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Почти все билеты на концерт памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича раскуплены, свидетельствуют данные сервиса kvitki.by.

Билеты на концерт памяти Александра Тихановича почти все раскуплены
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вечер памяти Тихановича состоится в большом зале Дворца республики 10 февраля в 19:00 — из 2700 мест осталось свободными около пятидесяти по стоимости 13 и 14 рублей, почти все на балконе зала.

Концерт пройдет при участии Президентского оркестра Беларуси. На мероприятии белорусские звезды исполнят композиции экс-солиста "Верасов" — ожидается участие Анастасии Тиханович, Ядвиги Поплавской, ансамбля "Песняры", певца Тео, Георгия и Дмитрия Колдунов и многих других.

Александр Тиханович ушел из жизни в ночь с 27 на 28 января после продолжительной болезни легких. Прощание с народным артистом состоялось в Минске 30 января — на панихиду по нему пришли тысячи белорусов.

 
Теги: Минск
 
 
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В продаже остались около пяти десятков билетов из почти трех тысяч; в большом зале Дворца республики выступят белорусские артисты в сопровождении Президентского...

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