МИНСК, 3 фев — Sputnik. Почти все билеты на концерт памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича раскуплены, свидетельствуют данные сервиса kvitki.by.



© Sputnik / Виктор Толочко Овации и "Малиновка": как Минск простился с Тихановичем

Вечер памяти Тихановича состоится в большом зале Дворца республики 10 февраля в 19:00 — из 2700 мест осталось свободными около пятидесяти по стоимости 13 и 14 рублей, почти все на балконе зала.

Концерт пройдет при участии Президентского оркестра Беларуси. На мероприятии белорусские звезды исполнят композиции экс-солиста "Верасов" — ожидается участие Анастасии Тиханович, Ядвиги Поплавской, ансамбля "Песняры", певца Тео, Георгия и Дмитрия Колдунов и многих других.

Александр Тиханович ушел из жизни в ночь с 27 на 28 января после продолжительной болезни легких. Прощание с народным артистом состоялось в Минске 30 января — на панихиду по нему пришли тысячи белорусов .