﻿ В сиднейском зоопарке родился детеныш фенека, который выглядит как покемон. 21.by
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В сиднейском зоопарке родился детеныш фенека, который выглядит как покемон

04.02.2017 09:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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В начале декабря в сиднейском зоопарке Таронга родился детеныш фенека — миниатюрной лисы с большими ушами. Недавно сотрудники зоопарка впервые выпустили детеныша в открытый вольер и показали посетителям. И маленький фенек выглядит как настоящий покемон!


Фото: facebook.com/tarongazoo

Пол трехмесячного фенека пока не определили. «Детеныш начал проводить много времени на открытом воздухе. Мы наблюдаем, как он играет, катается на спине и гоняется за своими родителями», — рассказал сотрудник зоопарка Деб Прайс.


Фото: facebook.com/tarongazoo

В зоопарке Таронга это первое рождение фенека с 2013 года.

 
 
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В начале декабря в сиднейском зоопарке Таронга родился детеныш фенека - миниатюрной лисы с большими ушами.

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