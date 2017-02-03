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В сиднейском зоопарке родился детеныш фенека, который выглядит как покемон
04.02.2017 09:03 — Новости Культуры | Tut.by
В начале декабря в сиднейском зоопарке Таронга родился детеныш фенека — миниатюрной лисы с большими ушами. Недавно сотрудники зоопарка впервые
Пол трехмесячного фенека пока не определили. «Детеныш начал проводить много времени на открытом воздухе. Мы наблюдаем, как он играет, катается на спине и гоняется за своими родителями», —
В зоопарке Таронга это первое рождение фенека с 2013 года.
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В начале декабря в сиднейском зоопарке Таронга родился детеныш фенека - миниатюрной лисы с большими ушами.
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