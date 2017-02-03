В начале декабря в сиднейском зоопарке Таронга родился детеныш фенека — миниатюрной лисы с большими ушами. Недавно сотрудники зоопарка впервые выпустили детеныша в открытый вольер и показали посетителям. И маленький фенек выглядит как настоящий покемон!



Фото: facebook.com/tarongazoo

Пол трехмесячного фенека пока не определили. «Детеныш начал проводить много времени на открытом воздухе. Мы наблюдаем, как он играет, катается на спине и гоняется за своими родителями», — рассказал сотрудник зоопарка Деб Прайс.



Фото: facebook.com/tarongazoo

В зоопарке Таронга это первое рождение фенека с 2013 года.