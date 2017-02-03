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Новая линия метро, гонки на тракторах и опыты на морозе. Лучшие видео TUT.BY за январь

04.02.2017 09:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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В январе команда TUT.BY самоотверженно заныривала в прорубь, ходила под землей, тестировала на себе белорусскую косметику, гонялась по гололеду за тракторами, испытывала кипяток и другие жидкости на морозе, искала самые теплые места в городе с тепловизором в арктический мороз, посмотрела на снос 2-й городской больницы с высоты и рассказала, почему у людей с деньгами проблем больше, чем с сексом. Если вы что-то из этого пропустили, смотрите!

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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В январе команда TUT.BY самоотверженно заныривала в прорубь, ходила под землей, тестировала на себе белорусскую косметику, гонялась по гололеду за тракторами,...

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