На 73-м году жизни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Об этом ТАСС сообщили в Театре Моссовета.

«Георгий Георгиевич скончался после тяжелой болезни», — сказали в пресс-службе, добавив, что прощание, скорее всего, состоится в театре в понедельник, 6 февраля. Место захоронения будет известно позднее.

На счету Георгия Тараторкина — десятки театральных и киноролей, самая известная из них — Родион Раскольников в фильме «Преступление и наказание» 1969 года.