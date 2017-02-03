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Умер актер Георгий Тараторкин
04.02.2017 11:41 — Новости Культуры | Tut.by
На 73-м году жизни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Об этом ТАСС сообщили в Театре Моссовета.
«Георгий Георгиевич скончался после тяжелой болезни», — сказали в пресс-службе, добавив, что прощание, скорее всего, состоится в театре в понедельник, 6 февраля. Место захоронения будет известно позднее.
На счету Георгия Тараторкина — десятки театральных и киноролей, самая известная из них — Родион Раскольников в фильме «Преступление и наказание» 1969 года.
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На 73-м году жизни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Об этом ТАСС сообщили в Театре Моссовета.
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