﻿ Умер актер Георгий Тараторкин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Умер актер Георгий Тараторкин

04.02.2017 11:41 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На 73-м году жизни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Об этом ТАСС сообщили в Театре Моссовета.

«Георгий Георгиевич скончался после тяжелой болезни», — сказали в пресс-службе, добавив, что прощание, скорее всего, состоится в театре в понедельник, 6 февраля. Место захоронения будет известно позднее.

На счету Георгия Тараторкина — десятки театральных и киноролей, самая известная из них — Родион Раскольников в фильме «Преступление и наказание» 1969 года.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 73-м году жизни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Об этом ТАСС сообщили в Театре Моссовета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Новая линия метро, гонки на тракторах и опыты на морозе. Лучшие видео TUT.BY за январь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета
04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика