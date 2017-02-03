Известный исполнитель музыки в стиле рэп Эминем в жесткой форме раскритиковал политику нового президента США Дональда Трампа. Для этого певец изменил текст песни No Favors («Без одолжений») из альбома рэпера Биг Шона I Decided («Я решил»), вышедшего в продажу в минувшую пятницу.



Фото: Reuters

Эминем в сингле использовал нецензурные слова по отношению к Трампу. В песне рэпер выступает против тотального подчинения государству в США, затрагивает такие американские проблемы, как беспредел со стороны полиции и расизм.

Белый дом, как сообщила в субботу телекомпания CNN, пока не отреагировал на выходку музыканта.

Примечательно, что сам Трамп в свое время называл себя поклонником творчества Эминема, о чем сообщала в ноябре прошлого года британская телевещательная компания Би-би-си , изучившая музыкальные предпочтения республиканца на основе его книг и высказываний разных лет.

Не секрет, что многие деятели искусств в США настроены крайне враждебно к Трампу. В массовых демонстрациях протеста против политики президента в конце января принимали участие в том числе режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало. Эпатажная певица Леди Гага обвиняла жену главы государства в лицемерии, а ее мужа называла «первостатейным супостатом».