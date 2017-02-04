МИНСК, 5 фев — Sputnik. Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси приглашает на 3-й Фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур "Мир кристаллов".

Фестиваль пройдет с 9 февраля по 11 февраля — мастера на глазах у зрителей будут превращать кристаллы льда в изящное произведение искусства.



© Sputnik / Артем Бордовский Зима в ботаническом саду – видеорепортаж Sputnik

С первых дней работы фестиваля посетители ботанического сада смогут оценить мастерство лучших скульпторов, стать участниками того момента, когда обычные формы льда превращаются в произведения снежно-ледового искусства.

Примечательно, что скульпторами выступят профессионалы, а также учащиеся художественных колледжей Минска и Академии искусств.

Торжественное открытие 3-его Фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур состоится 11 февраля в 14.00.

В его рамках запланированы торжественное представление публике ледяных скульптур, вручение Дипломов за 1-е, 2-е и 3-е место в Фестивале-конкурсе, а также гала-концерт с участием группы "Дрозды", развлекательная викторина и конкурсы с розыгрышем призов. Все желающие смогут проголосовать за понравившуюся скульптуру в номинации "Приз зрительских симпатий".

В Ботсаду организовано катание в санях и верховая езда на пони и лошадях, а угощение горячим чаем будет для посетителей особенным удовольствием на свежем воздухе.

Режим работы ботанического сада 11 февраля продлен до 18:00.

Организаторы напоминают, что вход на ландшафтную зону Ботанического сада — платный: 6 рублей. Бесплатно фестиваль могут посетить многодетные семьи, воспитанники территориальных Центров социального обслуживания, люди с ограниченными физическими возможностями (инвалиды 1 группы), военнослужащие срочной службы.

Выставка ледяных скульптур будет работать до конца зимы.