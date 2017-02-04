|
Фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур пройдет в Ботсаду
05.02.2017 10:48 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев — Sputnik. Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси приглашает на 3-й Фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур "Мир кристаллов".
Фестиваль пройдет с 9 февраля по 11 февраля — мастера на глазах у зрителей будут превращать кристаллы льда в изящное произведение искусства.
© Sputnik / Артем Бордовский
С первых дней работы фестиваля посетители ботанического сада смогут оценить мастерство лучших скульпторов, стать участниками того момента, когда обычные формы льда превращаются в произведения снежно-ледового искусства.
Примечательно, что скульпторами выступят профессионалы, а также учащиеся художественных колледжей Минска и Академии искусств.
Торжественное открытие 3-его Фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур состоится 11 февраля в 14.00.
В его рамках запланированы торжественное представление публике ледяных скульптур, вручение Дипломов за 1-е, 2-е и 3-е место в Фестивале-конкурсе, а также гала-концерт с участием группы "Дрозды", развлекательная викторина и конкурсы с розыгрышем призов. Все желающие смогут проголосовать за понравившуюся скульптуру в номинации "Приз зрительских симпатий".
В Ботсаду организовано катание в санях и верховая езда на пони и лошадях, а угощение горячим чаем будет для посетителей особенным удовольствием на свежем воздухе.
Режим работы ботанического сада 11 февраля продлен до 18:00.
Организаторы напоминают, что вход на ландшафтную зону Ботанического сада — платный: 6 рублей. Бесплатно фестиваль могут посетить многодетные семьи, воспитанники территориальных Центров социального обслуживания, люди с ограниченными физическими возможностями (инвалиды 1 группы), военнослужащие срочной службы.
Выставка ледяных скульптур будет работать до конца зимы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скульптуры оснастят подсветкой, поэтому они будут особенно красивы в вечернее время.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии