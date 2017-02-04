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Константин Меладзе - Naviband: Я буду за вас голосовать
05.02.2017 13:31 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусская группа 4 февраля в качестве гостя приняла участие в полуфинале национального украинского отбора на конкурс «Евровидение — 2017». Ребята не только выступили со своей конкурсной песней «Гісторыя майго жыцця», но и преподнесли сюрприз сидевшей в жюри Джамале.
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Видео:
Як прыйдуць чужынцы ў родны твой дом,
Не пі нашых душ, нашых душ.
Маладосці не адчула.
Надо сказать, что выступление белорусов не оставило жюри равнодушными.
«Мне нравится, что люди несут свою культуру, свой язык. Я горжусь вами и желаю удачи», — сказал Андрей Данилко.
А известный украинский композитор и продюсер Константин Меладзе и вовсе заявил, что будет голосовать за Navi на конкурсе.
62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. Украина победила на этом творчеством соревновании в 2016 году. В Стокгольме певица Джамала с песней «1944» набрала 534 балла.
В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая. Белорусы выступят во втором полуфинале.
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Белорусская группа 4 февраля в качестве гостя приняла участие в полуфинале национального украинского отбора на конкурс "Евровидение - 2017".
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