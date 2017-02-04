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Константин Меладзе - Naviband: Я буду за вас голосовать

05.02.2017 13:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белорусская группа 4 февраля в качестве гостя приняла участие в полуфинале национального украинского отбора на конкурс «Евровидение — 2017». Ребята не только выступили со своей конкурсной песней «Гісторыя майго жыцця», но и преподнесли сюрприз сидевшей в жюри Джамале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает artsiadziba.by, Ксения Жук и Артем Лукьяненко исполнили на белорусском языке куплет песни «1944» с которой Джамала победила на конкурсе в прошлом году в Стокгольме.

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Як прыйдуць чужынцы ў родны твой дом,
Усіх заб’юць, нібы так і трэба, так трэба.
Ці ты вар’ят народу крычаць,
Ты думаў што бог дасць ім паміраць.

Не пі нашых душ, нашых душ.

Маладосці не адчула.
У спакоі не пажыла.

Надо сказать, что выступление белорусов не оставило жюри равнодушными.

«Мне нравится, что люди несут свою культуру, свой язык. Я горжусь вами и желаю удачи», — сказал Андрей Данилко.

А известный украинский композитор и продюсер Константин Меладзе и вовсе заявил, что будет голосовать за Navi на конкурсе.

62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. Украина победила на этом творчеством соревновании в 2016 году. В Стокгольме певица Джамала с песней «1944» набрала 534 балла.

В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая. Белорусы выступят во втором полуфинале.

 
 
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Белорусская группа 4 февраля в качестве гостя приняла участие в полуфинале национального украинского отбора на конкурс "Евровидение - 2017".

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