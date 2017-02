Пассажирский лайнер авиакомпании Qatar Airways после самого долгого в истории коммерческого колета приземлился в Новой Зеландии. Об этом сообщается в микроблоге перевозчика в Twitter .

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogether pic.twitter.com/d0BNsWRU9f