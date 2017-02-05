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Авиалайнер Qatar Airways приземлился после самого долгого в истории перелета

06.02.2017 08:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пассажирский лайнер авиакомпании Qatar Airways после самого долгого в истории коммерческого колета приземлился в Новой Зеландии. Об этом сообщается в микроблоге перевозчика в Twitter.

«Мы официально приземлились в Новой Зеландии, Стране Длинного Белого облака (так называют страну коренные жители — прим. редакции)», — говорится в публикации.

Полет продлился немногим более 16 часов. По данным британской газеты The Guardian, борт сел на несколько минут раньше расчетного времени.

Самолет отправился из аэропорта столицы Катара, города Доха, 5 февраля в 05.10 (совпадает с минским), плановое время приземления в Окленде — 07.30 (21.30 по минскому) 6 января. Он должен был провести в воздухе 16 часов 20 минут, однако из-за смены часовых поясов «длительность» полета составила полтора дня.

Самолет преодолел расстояние в 14,5 тысячи километров. В состав экипажа вошли четыре пилота и 15 бортпроводников, которые разнесли 1,1 тысячи чашек чая и кофе, 2 тысячи прохладительных напитков и 1036 порций питания..

Обратный путь продлится дольше и составит 17 часов 30 минут.

Предполагается, что в 2018 году рекорд Qatar Airways побьют Singapore Airlines, наметившие совершать беспосадочные рейсы по маршруту Сингапур — Нью-Йорк.

 
 
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Он должен был провести в воздухе 16 часов 20 минут, однако из-за смены часовых поясов "длительность" полета составила полтора дня.

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