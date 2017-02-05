МИНСК, 6 фев — Sputnik. Белорусская певица Анастасия Малашкевич прошла слепые прослушивания в рамках украинского телешоу "Голос" и поборется за победу в конкурсе.

Малашкевич — белорусская певица, работает в Большом театре оперы и балета. Дважды исполнительница становилась финалисткой национального отбора на "Евровидение" от Беларуси — в 2015-м и 2016-м годах.

В минувшее воскресенье в эфир украинского ТВ вышел очередной выпуск седьмого сезона шоу "Голос страны" ("Голос країни") — одной из самых популярных телепрограмм в стране. Участие в слепых прослушиваниях приняла и белоруска Анастасия Малашкевич.

Она исполнила песню Лободы "40 градусов" и продолжит сражаться за победу в конкурсе: свое "да" ей сказали сразу два тренера — Тина Кароль и Потап. Малашкевич решила остаться с Кароль.

Малашкевич рассказала в эфире украинского телевидения о своей мотивации для участия в конкурсе — по ее словам, после помолвки в конце 2015-го года ее бросил возлюбленный, и теперь певица хочет доказать свою значимость не только ему, но и себе.

В минувшем году Малашкевич пробовалась и на российскую версию "Голоса", однако там ее выступление не так высоко оценили: тренера решили не продолжать работу с певицей.

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