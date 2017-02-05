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"Мы пожертвовали свою личную жизнь". Драма атамана Скомороха, польский суд и уход в СССР
06.02.2017 11:28 — Новости Культуры | Tut.by
Продолжаем публикацию очерка о бывшем актере московского театра «Буфф» Германе Шиманюке, который 95 лет назад, в январе 1922 года, объявился в Польше с неожиданной партизанской миссией и организовал
Подсудимые «верили, что белорусы должны быть народом независимым»
Печатный орган правительства Белорусской Народной Республики газета «
В бюллетене пресс-бюро отмечалось, что Герман Шиманюк (псевдоним Скоморох) бежал, но задержана его жена Елизавета Шиманюк. Польские газеты передавали, что это дама интеллигентная, образованная и горячая белорусская патриотка, на допросах держит себя весьма независимо и насмешливо. Кроме нее, в сети, расставленные государственной полицией, попало еще 7 членов партизанской группы. Они, как и предыдущая группа, должны были предстать перед военно-полевым судом. Но срок последнего (24 часа) истек. Поэтому эти подсудимые предстали перед обыкновенным судом.
Другой группе партизан повезло меньше. 28 мая «Дзенник Гродзенски» напечатал отчет о военно-полевом суде и привел судебный приговор, по которому Андрей Томашук, Иван Сахарчук, Иван Петелюк, Демьян Мартынюк и Пантелеймон Ничипорук были приговорены к смертной казни через расстрел. Василия Томашука определили на бессрочную каторгу.
Правительственный защитник Славинский в своей речи доказывал, что суд имеет дело не с обыкновенными разбойниками, но с «идейным течением», что подсудимые «верили, что белорусы должны быть народом независимым», что их край должен быть государством самостоятельным. Защитник отметил, что прошлое всех обвиняемых безукоризненное, никто из них никогда под судом и следствием не состоял.
Защитник телеграфно просил вождя Польского Государства Пилсудского о помиловании осужденных. Мотивировка была такая: инкриминируемое убийство четырех лиц в Клещелях свидетельскими показаниями не доказано, а четверо из приговоренных имеют малолетних детей.
Пилсудский помиловал только Ничипорука, принимая во внимание его молодость (16 лет). Остальные четверо были казнены в Белостоке 24 мая в 4 часа 50 минут пополудни.
«Кому и зачем понадобилось демонстрировать это жуткое зрелище на многолюдной улице»
Белостокская газета «Вольная мысль» в номере от 25 мая 1922 года поместила заметку «Жуткое зрелище»:
В те годы московские «Известия» поместили карикатуру Бориса Ефимова на Пилсудского и Чемберлена: «Приговор над четырьмя коммунистами приведен в исполнение» — «Браво! Бис!»:
Сюжет карикатуры правдивый. Одно лишь уточнение: в Польше казнили за реальные убийства, а не за принадлежность или «подозрение в принадлежности» к антиправительственной организации, как это делалось в СССР.
«Мы были уверены, что Литовское правительство защитит наши семьи»
…Белорусский глагол «кiнуць» (бросить) и современный русский жаргонизм «кинуть» (обмануть) совершенно точно объясняют то, как в 1923 году поступило с атаманом Скоморохом и его товарищами правительство Литвы. 15 февраля Совет Лиги Наций (Лига Наций — своеобразная предшественница ООН) официально признал границу между Польшей и Литвой. Проблему спорной территории так называемой Средней Литвы — речь о Виленском крае — было предложено решать на месте с помощью двусторонней комиссии. Поэтому задача вооруженной борьбы на польских землях стала для литовцев неактуальной.
А главное — Литва лишила белорусских национал-партизан материального и денежного довольствия.
Сохранился замечательный по накалу возмущения документ — заявление Шиманюка-Скомороха в консульство Белорусской Народной Республики в Ковно, датированное 25 июня 1923 года:
И так далее и тому подобное… Но правительство БНР в Каунасе уже ничем не могло помочь Скомороху. Получив этот протест, белорусский чиновник писал сопроводиловку на имя министра иностранных дел
…с просьбой указать, какие шаги следует предпринять в отношении Шиманюка-Скомороха. Однако же и сам Александр Иванович разводил руками, ибо литовское Министерство юстиции вытесняло белорусских эмиграционных деятелей из Каунаса в Берлин.
Оставалось поклониться большому советскому брату…
Из партизан — за парту
В БССР Герман Шиманюк прибыл в конце 1923-го или в начале 1924 года. Есть указание на то, что переход границы был осуществлен с помощью знатного чекиста-диверсанта Станислава Ваупшасова, который в Западной Беларуси занимался, по сути, тем же, что и наш герой.
Легализация Шиманюка-Скомороха на советской территории началась с присвоения ему новой фамилии — Поплавский. Вопрос партийно-политической принадлежности персонально решили на самом высоком уровне.
Далее начался священный ритуал введения вчерашнего атамана в партийно-советскую номенклатуру. В октябре 1925 года в Минске на базе Центральной совпартшколы был основан Коммунистический университет Белоруссии имени В. И. Ленина — питомник руководящих кадров. Герман Шиманюк-Поплавский сел за парту.
Затем по принятому номенклатурному обычаю должна была развиваться нормальная карьера универсального руководителя среднего звена. Неважно, где и кем ты руководишь, — важно, от чьего имени это делается.
Далее в этом же деле, хранящемся в Национальном архиве Республики Беларусь, в списке окружных руководящих работников под номером 87 указан Поплавский Г. Д. — член КП (б)Б с 1926 г., белорус, работает в Полоцке в райторге, в других партиях не состоял, приписан к комсоставу Красной Армии, секретарь первичной организации Осоавиахима.
В 1932 году Поплавский отмечен в Минске среди руководителей железной дороги, а с 1933 года он директор Могилевского зооветрабфака — ветеринарного техникума (заметим в скобках, что в те годы существовали планы — перенести столицу БССР из Минска в Могилев). Дала знать старая партизанская любовь к лошадям?
Среди рутинных документов Могилевского райкома КП (б)Б отыскивается постановление от 9 апреля 1934 г. «О развертывании весеннего сева по Вишевскому сельсовету», где среди прочего сказано: «Указать директору техникума т. Поплавскому, секретарю т. Жигуловичу, ответственному по шефству т. Носкевичу на недопустимость таких отношений к шефству».
Каких «таких» отношений, мы точно не знаем, однако можно догадываться, что были они не вполне удовлетворительными. Привычная текучка средней номенклатуры…
(Окончание следует.)
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Продолжаем публикацию очерка о бывшем актере московского театра "Буфф" Германе Шиманюке, который 95 лет назад, в январе 1922 года, объявился в Польше с неожиданной...
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