TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — не только снег, но и белка, голуби и столица с высоты.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Фото опубликовано www.flybelarus.org (@fly.belarus) Фев 4 2017 в 10:09 PST

Фото опубликовано Dexter (@dexter_star) Фев 1 2017 в 11:58 PST

Фото опубликовано Denis Mordas (@denismordas) Фев 4 2017 в 7:21 PST

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Asenka (@ananas_askerish) Фев 4 2017 в 6:12 PST

Фото опубликовано katarina_kea (@katarina_kea) Фев 3 2017 в 7:05 PST

Фото опубликовано Artem Yanushevich (@yanushevich) Фев 2 2017 в 12:25 PST

Фото опубликовано Zinkevich Egor. (@recklesstotruth) Фев 3 2017 в 10:35 PST

Фото опубликовано Lexa Goodwin (@goodwinlexa) Фев 3 2017 в 2:20 PST

Фото опубликовано Кэти Крым (@katerinakrym) Янв 30 2017 в 9:45 PST