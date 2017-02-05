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Солнце, голуби и крыши. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
06.02.2017 11:41 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — не только снег, но и белка, голуби и столица с высоты.
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Какой была прошедшая неделя на снимках в Instagram минчан - в нашей фотоподборке.
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