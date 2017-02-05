То, что создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг во время Второй мировой войны работал в британской разведке, известно всем поклонникам агента 007. Немногие знают, что режиссер четырех фильмов «бондианы» Гай Хэмилтон служил там же, причем не на бумажной работе.

Гай Хэмилтон

Он родился в 1922 году в Париже в семье британского дипломата. В 1940 году поступил в военно-морскую разведку, а в июне 1944-м пережил смертельно опасное приключение, вполне достойное Бонда.

Через несколько дней после высадки союзников в Нормандии лейтенант Хэмилтон с двумя матросами должны были высадить на побережье Бретани важного агента-француза.

Под покровом ночи моряки отплыли от боевого корабля на плоскодонной гребной лодке, достигли берега, оставили там секретного пассажира, а когда вернулись, корабля на месте не оказалось.

О том, чтобы пересечь Ла-Манш на крошечном суденышке, не могло быть и речи. Разведчики вернулись на берег — без всякого снаряжения и контактов.

«Можете себе представить их положение. Сказать, что оно было опасным, значит ничего не сказать», — заявил Би-би-си почетный консул Франции в Плимуте Ален Сибриль, бретонец, чей дед участвовал там в Сопротивлении.

Хэмилтон, скончавшийся в 2015 году в возрасте 93 лет, незадолго до смерти рассказал Би-би-си о своих приключениях, которые, по его словам, отлично помнил.

Пляжи усиленно патрулировали немцы.



Шон Коннери в роли Джеймса Бонда

«Мы бросили лодку и первым делом постарались уйти от берега так далеко, как могли», — рассказал Хэмилтон.

Трое британцев несколько дней прятались от гитлеровцев, стараясь, к тому же, не угодить на минное поле, которых там было видимо-невидимо.

На их счастье, они встретили участников французского Сопротивления, которые спрятали их в доме местной жительницы Анны Ропер.

«Им отвели комнату моих родителей, — рассказала в прошлом году незадолго до смерти 97-летняя француженка. — Гай спал на одной кровати, а матросы вместе на другой. Днем мы не разрешали им вставать».

«Если бы нацисты узнали, всех расстреляли бы на месте», — сказала подруга Анны Маргарита Пьер, также участвовавшая в спасении британцев.

Хэмилтон сумел переправить записку своему начальству на базе в Дартмуте и сообщить, что он и его люди живы

Молодость бесшабашна. Однажды вечером французы предложили Хэмилтону, который свободно говорил на их языке и мог выдать себя за местного жителя, «развеяться»: выпить и сыграть в боулинг.

«Все было чудесно, за исключением того, что в заведение вдруг вошла целая компания немцев в форме, Кончилось тем, что мы поиграли в боулинг и поставили друг другу по кувшину сидра, но мне, сами понимаете, было не по себе», — рассказал он.



Роджер Мур в роли Джеймса Бонда

Хэмилтон был награжден крестом «За заслуги», после войны пошел в киноиндустрию, учился режиссерскому мастерству у легендарного Кэрола Рида. Его первой самостоятельной работой стал «Золотой палец» с Шоном Коннери (1964).

«Для меня он и был Бондом, — говорил другой исполнитель роли агента 007 Роджер Мур. — Рассказывал про свои приключения, про то, как однажды в баре спасся только тем, что хорошо говорил по-французски и смог навешать немцам лапши на уши. И, конечно, привносил свой опыт в работу. Но, между прочим, чувствовалось, что выкладывал не все».