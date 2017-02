Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит уже не первый год, для каждой организаторы приглашают почетного гостя — целую страну, которая представляет на литературном форуме свои книжные новинки и традиции. В 2017-м почетным гостем станет Великобритания.

Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев задал несколько вопросов Чрезвычайному и Полномочному Послу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионне Гибб накануне открытия книжного форума.

- Чем планирует удивлять Великобритания как почетный гость книжной выставки?

- У нас разнообразная и интересная программа: английский язык и британская литература, также мы уделим внимание британскому образованию и установлению связей между издательскими бизнесами Великобритании и Беларуси. Наше участие в ярмарке пройдет под брендом кампании GREAT, в центре которой все, чем Великобритания по праву гордится — литература, культура, креативность и многое другое.

Среди наших гостей будут авторы книг, представители британских вузов, к примеру, престижного университета Сент Эндрюс, где я училась, издательств, таких как Hertfordshire Press и Oxford University Press, Библиотеки Франциска Скорины в Лондоне, Британского Совета и другие. Мы организовали встречи, лекции, мастерклассы, конкурсы, презентации и много развлекательных мероприятий на нашем стенде.

Конечно же, будут британские сувениры и призы! Я не буду вам сейчас рассказывать всю программу наших мероприятий, потому что их очень много…



- Возможно ли когда-нибудь привезти в Беларусь звезд британской литературы — Джоан Роулинг, Джулиана Барнса, Тома Стоппорда или кого-нибудь похожего по степени популярности в мире?

- Я рада, что в этом году мы представим на книжной ярмарке Эндрю Дикинсона, Джо Данторна, Дэвида Пэрриша, а также Найджела Робертса, который написал единственный путеводитель по Беларуси на английском языке. Я, конечно, высылала приглашение для Джоан Роулинг ее агенту, но, как вы понимаете, ее график расписан на месяцы вперед!

- Кстати, издается ли в Великобритании белорусская литература? Знаете ли вы какие-нибудь белорусские произведения или авторов?

Пока белорусская литература не очень известна в Великобритании. Но я должна упомянуть покойную Веру Рич, переводчицу, которая много сделала для популяризации белорусской поэзии благодаря своим переводам Максима Богдановича. К слову, в рамках книжной ярмарки пройдет мероприятие в ее честь — приглашаю всех в Музей Богдановича в 16:00 в субботу, 11 февраля.

Еще один пример — перевод романа Наталки Бабиной "Рыбін горад" — "Down among the Fishes".

И, конечно же, я знаю о Янке Купале, но много прочесть еще не успела.

- Как белорусскому писателю "пробиваться" на литературный рынок Великобритании, переводиться на английский и попасть к британским читателям?

- Белорусским писателям нужно придумать, как привлечь внимание британского издателя. Можно издать каталог отрывков из произведений белорусских авторов в переводе на английский язык и распространять его на международных книжных ярмарках, к примеру, на престижной лондонской книжной ярмарке. Но для воплощения такого проекта необходим спонсор.

- А из русскоязычных писателей кого вы можете лично для себя выделить? Возможно, кто-то из них пользуется популярностью в Великобритании?

- Конечно же, есть русскоязычные авторы, популярные в Великобритании, в частности классики русской литературы. Но, как я уже сказала, это очень узкоспециализированная область. Я знаю о нескольких инициативах, которые могут способствовать изменению ситуации, но пока говорить о них очень рано.

- Говоря о литературе, нельзя не упомянуть и языки. Английский язык — самый популярный иностранный в Беларуси. Планирует ли как-то посольство поддерживать интерес к нему? Возможно ли сделать его обучение более доступным — открыть более дешевые курсы, создавать открытые площадки и тому подобное?

- Да, мы планируем содействовать росту интереса к изучению английского языка — это одна из наших основных тем на книжной ярмарке 8-12 февраля. Запланировано несколько открытых мероприятий. Школа International House будет делать презентации и мероприятия для взрослых и детей на нашем стенде. Компания Online-Class также будет рекламировать свои онлайн-курсы английского. Ну и конечно же, в основном наши мероприятия будут проходить на английском — поэтому, если вы хотите услышать носителя языка из Великобритании, приходите!

Я надеюсь, что изучение английского языка будет доступно для всех. Но надо учитывать, что языковые школы — это бизнес. Они должны зарабатывать деньги, чтобы расти и развиваться. Поэтому я не могу рассуждать о ценах и тому подобном. Однако мне кажется, что каждый может найти способ изучить язык, подходящий по методу и стоимости.

Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 8 по 12 февраля в НВЦ "Белэкспо" (проспект Победителей, 14). С программой стенда Великобритании вы можете ознакомиться в сообществах диппредставительства в Facebook или ВКонтакте .