﻿﻿ Магия млечного пути. Финский фотограф снимает звезды и северное сияние. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Магия млечного пути. Финский фотограф снимает звезды и северное сияние

06.02.2017 12:56 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Финский фотограф Оскар Кесерчи вырос на греческом острове Родос. Фотографией он заинтересовался после того, как вернулся на родину. Фотограф-самоучка, он выходит на «охоту» за звездами в одиночку. Фото Млечного пути, звезд и северного сияния сделали его звездой фейсбука и инстаграма.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финский фотограф Оскар Кесерчи вырос на греческом острове Родос. Фотографией он заинтересовался после того, как вернулся на родину. Фотограф-самоучка, он выходит...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Фионна Гибб: мы приглашали Роулинг в Минск, но у нее плотный график
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика