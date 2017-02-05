Финский фотограф Оскар Кесерчи вырос на греческом острове Родос. Фотографией он заинтересовался после того, как вернулся на родину. Фотограф-самоучка, он выходит на «охоту» за звездами в одиночку. Фото Млечного пути, звезд и северного сияния сделали его звездой фейсбука и инстаграма .

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Дек 20 2016 в 3:29 PST

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Дек 12 2016 в 1:45 PST

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Ноя 25 2016 в 2:29 PST

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Ноя 20 2016 в 10:30 PST

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Ноя 19 2016 в 3:26 PST

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Ноя 14 2016 в 3:28 PST

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Ноя 10 2016 в 2:01 PST

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Ноя 9 2016 в 12:59 PST

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Окт 28 2016 в 3:05 PDT

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Сен 13 2016 в 1:01 PDT

Фото опубликовано Oscar Keserci (@oscar_keserci) Сен 7 2016 в 3:28 PDT