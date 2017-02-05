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Магия млечного пути. Финский фотограф снимает звезды и северное сияние
06.02.2017 12:56 — Новости Культуры | Tut.by
Финский фотограф Оскар Кесерчи вырос на греческом острове Родос. Фотографией он заинтересовался после того, как вернулся на родину. Фотограф-самоучка, он выходит на «охоту» за звездами в одиночку. Фото Млечного пути, звезд и северного сияния сделали его звездой фейсбука и
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Финский фотограф Оскар Кесерчи вырос на греческом острове Родос. Фотографией он заинтересовался после того, как вернулся на родину. Фотограф-самоучка, он выходит...
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