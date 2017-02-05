

В минувшие выходные, 4-5 февраля, в Витебске состоялось первенство области по греко-римской борьбе среди детско-юношеских спортивных школ. Участие в нем приняли ребята 2002-2003 годов рождения.

Чисто толочинскими стали финалы в весовых категориях до 47 и 53 килограммов. У спортсменов полегче в поединке за главный приз соревнований на ковер вышли Кирилл Шишков и Амид Мусаев. Победу в схватке, а вместе с ней и в турнире, одержал Кирилл.

В весовой категории до 53 килограммов во встрече за золото Иван Трибендис оказался сильнее Никиты Жигалки.

Еще одной наградой, бронзового достоинства, в споре спортсменов, чей вес не превышал 47 килограммов, копилку наших земляков пополнил Максим Углов.

Не за горами у борцов аналогичное республиканское первенство, участие в нем толочинцы примут отдельной командой. По результатам соревнований будет сформирована сборная Беларуси, которая затем представит страну на Европейских юношеских играх.

Игорь СНАРОВ.

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