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В кинотеатре "Красная звезда" создается музей киноистории Гродно

06.02.2017 16:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Старейший гродненский кинотеатр объявляет акцию по сбору экспонатов. Организаторы надеются не только документально сохранить историю кинотеатра, но и привлечь внимание к экспозиции всех жителей и гостей города, рассказывает «Гродненская правда».


Инициаторы создания музея обращаются ко всем гродненцам: если у вас сохранились фотографии, документы, афиши, плакаты, открытки, кинобилеты, мемориальные предметы, воспоминания и другие материалы, связанные с историей кинотеатра «Красная звезда» и кинематографа в Гродно, приносите — так мы вместе сохраним киноисторию нашего города.

Достойное место в экспозиции смогут занять кинопроекторы и другая киноаппаратура. Интересно организаторам было бы увидеть и фотографии с киносъемок, проходивших в нашем городе.

Экспонаты для будущего музея можно принести в администрацию кинотеатра по адресу: ул. Социалистическая, 4 до 23 апреля. Активные участники акции будут поощрены.
Дополнительная информация по телефонам: +37529840−40−94, 72−34−63 — Женни Степановна (директор кинотеатра) и 74−00−63 — Татьяна Иосифовна (главный администратор).

 
Теги: Гродно
 
 
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Старейший гродненский кинотеатр объявляет акцию по сбору экспонатов. Организаторы надеются не только документально сохранить историю кинотеатра, но и привлечь...

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