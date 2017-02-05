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В кинотеатре "Красная звезда" создается музей киноистории Гродно
06.02.2017 16:39 — Новости Культуры | Tut.by
Старейший гродненский кинотеатр объявляет акцию по сбору экспонатов. Организаторы надеются не только документально сохранить историю кинотеатра, но и привлечь внимание к экспозиции всех жителей и гостей города,
Инициаторы создания музея обращаются ко всем гродненцам: если у вас сохранились фотографии, документы, афиши, плакаты, открытки, кинобилеты, мемориальные предметы, воспоминания и другие материалы, связанные с историей кинотеатра «Красная звезда» и кинематографа в Гродно, приносите — так мы вместе сохраним киноисторию нашего города.
Достойное место в экспозиции смогут занять кинопроекторы и другая киноаппаратура. Интересно организаторам было бы увидеть и фотографии с киносъемок, проходивших в нашем городе.
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Старейший гродненский кинотеатр объявляет акцию по сбору экспонатов. Организаторы надеются не только документально сохранить историю кинотеатра, но и привлечь...
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