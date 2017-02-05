Старейший гродненский кинотеатр объявляет акцию по сбору экспонатов. Организаторы надеются не только документально сохранить историю кинотеатра, но и привлечь внимание к экспозиции всех жителей и гостей города, рассказывает «Гродненская правда».





Инициаторы создания музея обращаются ко всем гродненцам: если у вас сохранились фотографии, документы, афиши, плакаты, открытки, кинобилеты, мемориальные предметы, воспоминания и другие материалы, связанные с историей кинотеатра «Красная звезда» и кинематографа в Гродно, приносите — так мы вместе сохраним киноисторию нашего города.

Достойное место в экспозиции смогут занять кинопроекторы и другая киноаппаратура. Интересно организаторам было бы увидеть и фотографии с киносъемок, проходивших в нашем городе.

Экспонаты для будущего музея можно принести в администрацию кинотеатра по адресу: ул. Социалистическая, 4 до 23 апреля. Активные участники акции будут поощрены.

Дополнительная информация по телефонам: +37529840−40−94, 72−34−63 — Женни Степановна (директор кинотеатра) и 74−00−63 — Татьяна Иосифовна (главный администратор).