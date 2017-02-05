Белорусский магазин сувениров Symbal.by опубликовал фотографию Деррика Грина, вокалиста бразильской группы Sepultura. На майке музыканта написано «Слухай сваё». Белорусская продукция появилась у Дэррика не просто так: он уже несколько лет встречается с белоруской.

Фото опубликовано Derrick Green (@derrickgreenofficial) Янв 22 2017 в 7:42 PST

27-летняя борисовчанка Юлия Смирнова — неравнодушный к музыке человек. Как рассказала TUT.BY девушка, по среднеспециальному образованию она скрипачка (хотя высшее образование позже получила как юрист), с детства слушала рок-музыку, в том числе и некоторые композиции из репертуара Sepultura. У Юлии своя дизайн-студия. Чтобы реализовать свою продукцию (эксклюзивные браслеты и аксессуары из натуральной кожи), она часто приезжала перед рок-концертами в столичный клуб Re: Public.

«Одним из таких мероприятий был концерт Sepultura, — рассказывает Юлия. — Я по традиции принесла подарки от моей дизайн-студии музыкантам. Так мы с Дерриком познакомились лично. А после мероприятия мы начали общаться на почве взаимной симпатии».

Sepultura — бразильская трэш-метал-группа, основанная в 1984 году (с португальского «sepulchre» переводится как «могила»). За это время музыканты выпустили тринадцать полноформатных альбомов общим тиражом более 15 миллионов копий. С 1997 года солистом группы является 46-летний американец Дэррик Грин.



Юлия Смирнова в Бразилии. Фото: социальные сети

Первое время после знакомства пара общалась в социальных сетях. Потом случилось несколько встреч. В том числе в Сан-Паулу, куда Юлия приехала в гости. Позже Деррик Грин приехал в Минск. Правда, погулять по белорусской столице у пары не очень получилось.

«Было очень холодно, поэтому большую часть времени мы провели дома. — рассказывает девушка. — В Минске посетили центральную площадь и несколько ресторанов. Деррик — вегетарианец, поэтому это было целое приключение — найти ресторан с разнообразным вегетарианским меню». По словам Юлии, ее парню «очень понравился Grand Cafe, он считает, что у них лучшее dry martini. Так же мы были в Milano cafe и Feelini. Но Деррик говорит, что с домашними драниками и варениками не сравнится ни один ресторан». Кроме Минска американский музыкант посетил и Борисов — фото из этого города можно найти в его инстаграме.

Фото опубликовано Derrick Green (@derrickgreenofficial) Янв 29 2017 в 6:54 PST

В недалеком будущем наша собеседница планирует перебраться к Деррику за океан. Скорее всего, они будут жить в США. При этом девушка планирует и дальше продолжать свой бизнес. «Деррик решил всячески мне в этом помогать», — признается Юлия, но от конкретики уходит: «Какая это будет помощь, будет известно по факту». На прощание спрашиваем у девушки, как бы она охарактеризовала своего избранника? «Он очень добрый и отзывчивый — говорит Юлия. — Это человек с любящим сердцем и открытой душой».