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На семейном фото китайцев поместилось 500 человек
06.02.2017 17:32 — Новости Культуры | Tut.by
Члены одной китайской семьи в деревне Шэнчжоу сделали семейное фото после празднования китайского Нового года. На снимок попали 500 человек, которые являются потомками семьи Рен из разных поколений.
По словам фотографа, ему понадобилось около 30 минут, чтобы уместить родственников в кадре. На фото
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Члены одной китайской семьи в деревне Шэнчжоу сделали семейное фото после празднования китайского Нового года. На снимок попали 500 человек, которые являются...
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