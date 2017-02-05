Члены одной китайской семьи в деревне Шэнчжоу сделали семейное фото после празднования китайского Нового года. На снимок попали 500 человек, которые являются потомками семьи Рен из разных поколений.



Фото: страница издания «Жэньминь жибао» в фейсбуке

По словам фотографа, ему понадобилось около 30 минут, чтобы уместить родственников в кадре. На фото обратило внимание издание «Жэньминь жибао».



Фото: страница издания «Жэньминь жибао» в фейсбуке



Фото: страница издания «Жэньминь жибао» в фейсбуке