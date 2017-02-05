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На семейном фото китайцев поместилось 500 человек

06.02.2017 17:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Члены одной китайской семьи в деревне Шэнчжоу сделали семейное фото после празднования китайского Нового года. На снимок попали 500 человек, которые являются потомками семьи Рен из разных поколений.


Фото: страница издания «Жэньминь жибао» в фейсбуке

По словам фотографа, ему понадобилось около 30 минут, чтобы уместить родственников в кадре. На фото обратило внимание издание «Жэньминь жибао».


Фото: страница издания «Жэньминь жибао» в фейсбуке

Фото: страница издания «Жэньминь жибао» в фейсбуке
 
 
Ссылка на источник 51
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Члены одной китайской семьи в деревне Шэнчжоу сделали семейное фото после празднования китайского Нового года. На снимок попали 500 человек, которые являются...

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