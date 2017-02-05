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Супрематизм на качелях и горке. В Витебске хотят создать площадки для отдыха "а-ля Малевич"
06.02.2017 18:07 — Новости Культуры | Tut.by
В Витебске вживляют в городское пространство идеи Казимира Малевича и его сподвижников из знаменитого авангардного художественного объединения УНОВИС (Утвердители НОВого Искусства). Прошлой осенью в областном центре
Первый шаг уже сделан — горисполком и культурная платформа Vitebsk4.me объявили конкурс на лучший эскиз игровой площадки или зоны отдыха «Азбука-УНОВИС».
Конкурс открытый: принять участие в нем могут как жители Витебска, так и других городов нашей страны и зарубежья. В творческом состязании — три номинации: «детская игровая площадка», «молодежная площадка» и «зона отдыха». Авторы должны осмыслить в своих работах творческое наследие УНОВИСа и витебского авангарда.
По словам организаторов проекта, поближе узнать, что такое супрематизм, смогут даже малыши — например, на площадке с тематическими горкой, песочницей, качелями. «Азбукой» УНОВИСа могут стать и какие-то формы, с которыми можно играть. Людям постарше про художественный авангард расскажут какие-то объемные решения, постаменты и т.д.
— Мы поняли, что УНОВИС и Витебскую художественную школу нужно выводить из музеев на городское пространство, — сообщила на пресс-конференции куратор проекта, основательница музея «Витебский центр современного искусства» Валентина Кириллова. — Например, в Зальцбурге даже маленькие дети знают, что они родились в городе Моцарта. Нужно сделать так, чтобы и жители Витебска знали о богатом культурном наследии, которым знаменит наш город. В своих конкурсных работах авторы должны предложить рассказ, который ответит на вопросы: что такое УНОВИС, что он дал Витебску и мировому искусству.
Заявки на конкурс принимают до 10 марта. После этого, до 25 марта, авторы лучших работ защитят свои проекты перед жюри.
— Пока мы собираем идеи, а потом сообща будем искать средства на их воплощение, — сказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Наталья Шиенок.
По ее словам, конкретные места в городе для таких площадок еще определяют. Это могут быть, например, участки в парке Победителей, на набережной Двины, улице Марка Шагала, дворы в Билево или других микрорайонах.
Конкурсные работы оценит профессиональное жюри. Организаторы заверили, что судьи не будут ограничивать творческую фантазию авторов. Лучшие работы можно будет увидеть на
Валентина Кириллова надеется, что супрематические площадки в городской среде станут еще одним отличием Витебска:
— У нас прошло собрание с представителями товариществ собственников в Первомайском районе города, и они очень заинтересованы в появлении таких необычных площадок. Витебляне хотят жить в красивой среде.
А вот идею с транспортом, разрисованным по эскизам Малевича, по словам Валентины Кирилловой, поняли не все горожане. Но она точно привлекла к себе внимание:
— У нас спрашивали: почему вы нарисовали на трамвае не Машу и медведя, а какого-то неизвестного нам мужика (имелся в виду портрет Казимира Малевича. — Прим. TUT.BY). Но благодаря такому необычному транспорту многие хоть узнали, кто такой Малевич. Кондукторов этих двух трамваев и троллейбуса просто засыпали вопросом: а что это тут у вас нарисовано? Мы даже листовки с пояснениями делали, и их быстро разобрали.
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Прошлой осенью в областном центре появились трамваи и троллейбус, разрисованные по эскизам Малевича. А в этом году хотят устроить детские и молодежные площадки, а...
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