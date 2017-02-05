В Витебске вживляют в городское пространство идеи Казимира Малевича и его сподвижников из знаменитого авангардного художественного объединения УНОВИС (Утвердители НОВого Искусства). Прошлой осенью в областном центре появились трамваи и троллейбус , разрисованные по их эскизам. А в этом году хотят устроить детские и молодежные площадки, а также зоны отдыха в стиле супрематизма.





Первый шаг уже сделан — горисполком и культурная платформа Vitebsk4.me объявили конкурс на лучший эскиз игровой площадки или зоны отдыха «Азбука-УНОВИС».

Конкурс открытый: принять участие в нем могут как жители Витебска, так и других городов нашей страны и зарубежья. В творческом состязании — три номинации: «детская игровая площадка», «молодежная площадка» и «зона отдыха». Авторы должны осмыслить в своих работах творческое наследие УНОВИСа и витебского авангарда.

По словам организаторов проекта, поближе узнать, что такое супрематизм, смогут даже малыши — например, на площадке с тематическими горкой, песочницей, качелями. «Азбукой» УНОВИСа могут стать и какие-то формы, с которыми можно играть. Людям постарше про художественный авангард расскажут какие-то объемные решения, постаменты и т.д.

— Мы поняли, что УНОВИС и Витебскую художественную школу нужно выводить из музеев на городское пространство, — сообщила на пресс-конференции куратор проекта, основательница музея «Витебский центр современного искусства» Валентина Кириллова. — Например, в Зальцбурге даже маленькие дети знают, что они родились в городе Моцарта. Нужно сделать так, чтобы и жители Витебска знали о богатом культурном наследии, которым знаменит наш город. В своих конкурсных работах авторы должны предложить рассказ, который ответит на вопросы: что такое УНОВИС, что он дал Витебску и мировому искусству.



Куратор проекта Валентина Кириллова. Фото: Игорь Матвеев

Заявки на конкурс принимают до 10 марта. После этого, до 25 марта, авторы лучших работ защитят свои проекты перед жюри.

— Пока мы собираем идеи, а потом сообща будем искать средства на их воплощение, — сказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Наталья Шиенок.

По ее словам, конкретные места в городе для таких площадок еще определяют. Это могут быть, например, участки в парке Победителей, на набережной Двины, улице Марка Шагала, дворы в Билево или других микрорайонах.

Конкурсные работы оценит профессиональное жюри. Организаторы заверили, что судьи не будут ограничивать творческую фантазию авторов. Лучшие работы можно будет увидеть на сайте горисполкома, а также на сайте площадки Vitebsk4.me.

Валентина Кириллова надеется, что супрематические площадки в городской среде станут еще одним отличием Витебска:

— У нас прошло собрание с представителями товариществ собственников в Первомайском районе города, и они очень заинтересованы в появлении таких необычных площадок. Витебляне хотят жить в красивой среде.



Трамвай с портретом Казимира Малевича в Витебске. Фото: Игорь Матвеев

А вот идею с транспортом, разрисованным по эскизам Малевича, по словам Валентины Кирилловой, поняли не все горожане. Но она точно привлекла к себе внимание:

— У нас спрашивали: почему вы нарисовали на трамвае не Машу и медведя, а какого-то неизвестного нам мужика (имелся в виду портрет Казимира Малевича. — Прим. TUT.BY). Но благодаря такому необычному транспорту многие хоть узнали, кто такой Малевич. Кондукторов этих двух трамваев и троллейбуса просто засыпали вопросом: а что это тут у вас нарисовано? Мы даже листовки с пояснениями делали, и их быстро разобрали.

Заявки на участие и конкурсные эскизы присылайте до 10 марта на электронный адрес: vitebsk_ok@mail.ru. Более подробная информация — по телефонам: +375−44−566−30−71 (Velcom), +375−29−566−30−71 (МТС).