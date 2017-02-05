﻿ В Вильнюсе обнаружены останки четырех человек. Предположительно, участников восстания 1863-64 гг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Вильнюсе обнаружены останки четырех человек. Предположительно, участников восстания 1863-64 гг

06.02.2017 21:15 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время работ по обустройству площадки на горе Гедиминаса в Вильнюсе археологи обнаружили останки четырех человек. Археологи предпологают, что это могут быть останки участников восстания 1863−1864 годов.


Фото с сайта ru.delfi.lt

«Во время исследований мы обнаружили захоронения пяти человек, но полностью открыли и исследовали два. В первом захоронении мы нашли останки одного человека, а другое захоронение — групповое, в нем обнаружены останки трех человек», — рассказал старший научный сотрудник Национального музея Литвы Арунас Калеюс.

По словам археолога, останки были захоронены со связанными за спиной руками, без гробов, они были засыпаны известью.

Рядом с одним из захороненных найден серебряный медальон, который был изготовлен в середине XIX века. Эта находка позволяет археологам выдвинуть гипотезу, что захоронения сделаны не ранее второй половины XIX века.

Архивные документы показывают, что эти останки впервые были обнаружены в 1915—1916 годах. Поэтому вполне вероятно, что это могут быть останки участников восстания против царских властей России 1863−1864 годов.

В 1863—1864 годах на Лукишкской площади был казнен через повешение или расстрел 21 участник восстания, в том числе и лидеры повстанцев — Сигизмунд Сераковский и Кастусь Калиновский.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время работ по обустройству площадки на горе Гедиминаса в Вильнюсе археологи обнаружили останки четырех человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Супрематизм на качелях и горке. В Витебске хотят создать площадки для отдыха "а-ля Малевич"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика