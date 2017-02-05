Во время работ по обустройству площадки на горе Гедиминаса в Вильнюсе археологи обнаружили останки четырех человек. Археологи предпологают, что это могут быть останки участников восстания 1863−1864 годов.



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«Во время исследований мы обнаружили захоронения пяти человек, но полностью открыли и исследовали два. В первом захоронении мы нашли останки одного человека, а другое захоронение — групповое, в нем обнаружены останки трех человек», — рассказал старший научный сотрудник Национального музея Литвы Арунас Калеюс.

По словам археолога, останки были захоронены со связанными за спиной руками, без гробов, они были засыпаны известью.

Рядом с одним из захороненных найден серебряный медальон, который был изготовлен в середине XIX века. Эта находка позволяет археологам выдвинуть гипотезу, что захоронения сделаны не ранее второй половины XIX века.

Архивные документы показывают, что эти останки впервые были обнаружены в 1915—1916 годах. Поэтому вполне вероятно, что это могут быть останки участников восстания против царских властей России 1863−1864 годов.

В 1863—1864 годах на Лукишкской площади был казнен через повешение или расстрел 21 участник восстания, в том числе и лидеры повстанцев — Сигизмунд Сераковский и Кастусь Калиновский.