Рейтинг достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить, опубликовало авторитетное британское издание The Telegraph, сообщает сайт нацпарка.





Наряду с Таллинном, Ригой, Санкт-Петербургом, биосферным заповедником «Дельта Дуная» и другими туристическими направлениями список топовых мест пополнил и белорусский Национальный парк. В рейтинге у него 18-я позиция.

Сегодня Беловежская пуща — это самый большой из сохранившихся фрагментов древнего леса в Европе, отмечает издание. На ее территории тысячи видов растений, птиц и животных. В том числе те, которых уже не встретишь в других местах, например, зубра или черного аиста, — описывает уникальность белорусской земли британский таблоид.