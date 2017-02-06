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Беловежская пуща вошла в топ-25 турнаправлений Восточной Европы по версии The Telegraph
07.02.2017 08:47 — Новости Культуры | Tut.by
Рейтинг достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить, опубликовало авторитетное британское издание The Telegraph,
Наряду с Таллинном, Ригой, Санкт-Петербургом, биосферным заповедником «Дельта Дуная» и другими туристическими направлениями список топовых мест пополнил и белорусский Национальный парк. В рейтинге у него 18-я позиция.
Сегодня Беловежская пуща — это самый большой из сохранившихся фрагментов древнего леса в Европе, отмечает издание. На ее территории тысячи видов растений, птиц и животных. В том числе те, которых уже не встретишь в других местах, например, зубра или черного аиста, — описывает уникальность белорусской земли британский таблоид.
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В рейтинге у него 18-я позиция.
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