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Пинский музей экспонирует уникальный альбом Хелены Скирмунт

07.02.2017 09:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Выставка «Творческая мозаика Хелены Скирмунт» открылась в музее Белорусского Полесья. Экспозиция выставки состоит из двух частей. Первая — это оригиналы 14 литографий Наполеона Орды, сделанные при жизни знаменитого художника. Вторая — альбом фотографий работ Хелены Скирмунт. Таких альбомов осталось только три в мире, Пинский — самый полный, пишет Медиа-Полесье.


— Хелена Скирмунт родилась и творила в Пинске. В 1933 году был создан фотокаталог работ Хелены. К сожалению, большинство ее произведений уничтожено в годы войны. И только благодаря каталогу, мы можем ознакомиться с ними, — рассказал заведующий научно-просветительским отделом музея Белорусского Полесья Дмитрий Козак.

В творчестве знаменитой пинчанки прослеживалось четыре направления: христианская тематика, скульптура, портреты известных людей того времени и история Полесья и Великого Княжества Литовского.

Альбом, имеющийся в распоряжении музея Белорусского Полесья сохранился, к сожалению, не весь. В нем отсутсвует 14 листов. В мире существуют еще два таких альбома: один находится в Вильнюсе (Литва), второй — во Вроцлаве (Польша). Но Пинский альбом самый полный — в нем осталось 49 листов (во Вроцлаве 26 листов, а в Вильнюсе 4).

— Литовские ученые приезжали в Пинск и с трепетом держали каждый лист, — рассказывает Дмитрий Козак. Так как считают его и своим национальным достоянием, ведь эта художница популяризировала историю Литвы.

Выставка будет работать только до конца февраля. Когда она будет организована повторно — неизвестно, ведь фотографии оригинальные и требуют особого режима хранения.

Справка Медиа-Полесья:

Хелена Скирмунт (1827−1874) — белорусская художница и скульптор. Родилась в деревне Колодное Пинского повета. Принадлежит к древнему шляхетскому роду Скирмунтов. Племянница Наполеона Орды. Училась в Вильне. В последние годы жизни создавала работы на исторические темы.

Большое влияние на творчество Хелены оказал ее родной дядя Наполеон Орда, живший каждую зиму во дворце Бутримовича в Пинске, где за­канчивал свои многочисленные архитектурные зарисовки. Он привозил их после летних путе­шествий по землям бывшей Речи Посполитой.

 
 
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Таких альбомов осталось только три в мире, Пинский - самый полный.

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