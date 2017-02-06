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В интернете появилось видео жадной кошки, не отдающей хозяйке доллар
07.02.2017 10:08 — Новости Культуры | Tut.by
Найден самый жадный домашний питомец: трехцветная кошка, которая не подпускала свою хозяйку к однодолларовой купюре. Женщина попыталась убедить кошку, что это ее деньги, но животное, похоже, посчитало иначе.
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Найден самый жадный домашний питомец: трехцветная кошка, которая не подпускала свою хозяйку к однодолларовой купюре. Женщина попыталась убедить кошку, что это ее...
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