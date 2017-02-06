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Бабушкины подписчики. Пять пожилых людей, которые случайно стали любимцами интернет-аудитории

07.02.2017 11:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Нескромных селфи и умилительных видео с животными аудитории соцсетей уже мало. Теперь интернет покоряют трогательные бабушки и дедушки, которые дадут фору молодым в погоне за подписчиками. «Лента.ру» нашла самые яркие истории, когда популярность следовала за жизненным опытом и благородной сединой.

Новая подружка

Даже публикуя откровенные снимки и красивые портреты, модель Мари Смит не смогла добиться такой популярности, как после одного удачного селфи. Во время похода в ночной клуб с подругами у девушки завязался случайный разговор с пожилой женщиной, которую она встретила в дамской комнате заведения. Увидев собравшихся вместе девушек, старушка сказала, что скучает по дням юности и ей стоит как-нибудь нарядиться и позвать друзей на вечеринку.

18-летняя манекенщица предложила незнакомке не терять времени и сделала селфи вместе с ней. «Короче говоря, у нас появилась новая подружка», — написала Мари. Неожиданно для нее снимок набрал большую популярность в социальных сетях и СМИ. Запись модели в Twitter заслужила более 263 тысяч лайков и около 80 тысяч репостов.

Живу с соседкой

Еще одно фото взорвало интернет на прошлой неделе. Норма, 89-летняя актриса и певица из Калифорнии, познакомилась с новым соседом Крисом Сальватором, который переехал в дом, где пенсионерка вот уже 35 лет снимает квартиру.

Последние десять лет Норма борется с лейкемией, однако последние анализы показали, что болезнь не отступает. По словам врачей, она проживет лишь несколько месяцев. Узнав об этом и о том, что женщина нуждается в помощи, привлекательный сосед предложил ей не оставаться в больнице и не нанимать сиделку, а просто жить вместе с ним.

Соседи установили правила пользования общей ванной, а также условия прихода в гости возлюбленных Криса на ночь. Сальватор — актер и певец — распространил историю в социальных сетях и СМИ. На своей странице в Instagram, за которой следят почти 300 тысяч человек, он публикует их общие с новой подругой фотографии и рассказывает об их совместной жизни.

Наставник юмориста

Известный американский блогер Росс Смит решил разнообразить поток однообразных видеозаписей и использовал секретное оружие — 90-летнюю бабушку. Росс профессионально играл в баскетбол в Европе, а четыре года назад начал снимать развлекательные шестисекундные видео и публиковать в Instagram и на Facebook.

Пожилая женщина сразу полюбилась публике, и теперь ни один ролик юмориста не обходится без ее участия. «Я всегда думала, что ему стоит стать юмористом и выступать на сцене. Он очень забавный парень, даже когда мы выключаем камеру», — сказала она.

Успех проекта в социальных сетях неоспорим. На страницу Росса в Instagram подписано более миллиона пользователей, а их с бабушкой клипы набирают до четырех миллионов просмотров. Видео на странице американца на Facebook смотрят до 80 миллионов раз.

В гости к дедушке

Модель Эшли Харт решила внести немного разнообразия на своей странице в Instagram. Девушка в основном публикует селфи, кадры с возлюбленным и занятия йогой, а теперь загрузила фотографию со своим дедушкой.

«Вот что такое для меня рай», — написала 28-летняя жительница Мельбурна. Манекенщица посетила дедушку, который живет в ее доме в штате Виктория. Что интересно, снимок набрал больше лайков от подписчиков красотки, чем некоторые ее селфи.

Раньше такого не было

Еще один пользователь социальный сетей решил подшутить над своей мамой и снял это на видео. Наверняка он не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж среди пользователей.

На YouTube-канале Уильяма Риммера ролик был загружен 3 апреля 2016 года. В нем его 70-летняя мать впервые села за руль автомобиля Tesla, который работает в режиме автопилота.

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Открыть/скачать видео (4.69 МБ)

Очевидно, женщине так и не удалось полностью доверить свою жизнь машине: она все время пыталась ухватиться за руль во время движения по трассе. Реакцию на новшество просмотрели более 113 тысяч раз на YouTube и более 4,4 миллиона на Facebook.

 
 
Ссылка на источник 50
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Нескромных селфи и умилительных видео с животными аудитории соцсетей уже мало. Теперь интернет покоряют трогательные бабушки и дедушки, которые дадут фору...

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