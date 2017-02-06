Вышитую рубашку епископу Витебскому Олегу Буткевичу подарили земляки — работники Музея традиционной культуры в Браславе, откуда родом глава католической епархии. Иерарх пришел в музей на открытие выставки художественных работ по итогам второго пленэра «Пачаткі».



Фото: krynica.info

Пленэр «Пачаткі» два года подряд проводил ксендз Сергей Суринович — настоятель костела в деревне Друе Браславского района. На выставку в Музей традиционной культуры привезли 38 работ с этой художественной акции.

После вернисажа епископа пригласили на чай и подарили ему вышитую рубашку и тканый пояс, сделанные сотрудницами музея. Олег Буткевич сразу примерил подарок, пишет портал krynica.info.

На одной из пресс-конференций епископ выразил свое отношение к вышиванкам:

— Касцёл у нашай краіне вельмі клапатліва ставіцца да беларускай культуры. Вышыванкі — частка нашай культуры і самабытнасці. І калі гэта спрыяе ўмацаванню самасвядомасці, калі гэта частка нашай культуры, якую мы пачынаем шанаваць, прынамсі, такім чынам — я думаю, гэта вельмі добрая справа. Бо тое, чаго нам, на жаль, вельмі часта не хапае — гэта цаніць сваю самабытнасць і сваю культуру, цаніць гэтыя сапраўды шматлікія каштоўнасці і дары, якімі гэтую краіну і людзей надзяліў Бог.

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