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Беларусь и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры

07.02.2017 12:42 — Новости Культуры | БелаПАН  
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Минск, 7 февраля. Министерство культуры Республики Беларусь и Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

С белорусской стороны документ подписал посол в Монголии Станислав Чепурной, с монгольской — министр образования, культуры, науки и спорта Жамъянсурэнгийн Батсуурь.

Соглашение призвано содействовать развитию культурных связей государств в области хореографического, музыкального и изобразительного искусств, народного творчества, кинематографии, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры.

Документ также предусматривает возможность обмена творческими коллективами, организации выступлений, выставок и экспозиций.

Чепурной назвал подписание соглашения "важным шагом между двумя странами на пути расширения и углубления взаимодействия в сфере культуры", сообщает пресс-служба МИД.


Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 февраля. Министерство культуры Республики Беларусь и Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в...

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