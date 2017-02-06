Минск, 7 февраля. Министерство культуры Республики Беларусь и Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.



С белорусской стороны документ подписал посол в Монголии Станислав Чепурной, с монгольской — министр образования, культуры, науки и спорта Жамъянсурэнгийн Батсуурь.



Соглашение призвано содействовать развитию культурных связей государств в области хореографического, музыкального и изобразительного искусств, народного творчества, кинематографии, музейного и библиотечного дела, образования в сфере культуры.

Документ также предусматривает возможность обмена творческими коллективами, организации выступлений, выставок и экспозиций.

Чепурной назвал подписание соглашения "важным шагом между двумя странами на пути расширения и углубления взаимодействия в сфере культуры", сообщает пресс-служба МИД.



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Андрей Середа, БелаПАН.