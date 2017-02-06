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Беларусь и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры
07.02.2017 12:42 — Новости Культуры | БелаПАН
Минск, 7 февраля. Министерство культуры Республики Беларусь и Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Документ также предусматривает возможность обмена творческими коллективами, организации выступлений, выставок и экспозиций.
Чепурной назвал подписание соглашения "важным шагом между двумя странами на пути расширения и углубления взаимодействия в сфере культуры", сообщает пресс-служба МИД.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 7 февраля. Министерство культуры Республики Беларусь и Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии подписали соглашение о сотрудничестве в...
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