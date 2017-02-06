Цикл бесплатных фотоэкскурсий в Могилеве возобновляет Центр городских инициатив. Зимнюю экскурсию «Вдоль по Виленской» проведет 12 февраля журналист и фотограф Ирина Савосина. Участники мероприятия могут побыть не только фотографами, но и фотомоделями.



В центре — фотограф и журналист Ирина Савосина. Фото: Мирон Щудло

Фотоэкскурсия начнется в 11.00. О месте старта расскажут тем, кто вступит в группу Центра городских инициатив и заполнит анкету до 11 февраля включительно.

Улица Виленская — сейчас это Лазаренко — известна с XVI века как главная улица Виленского предместья Нового города Могилева. На высотах за Дубровенкой видна Крестовоздвиженская Борисоглебская церковь. От нее почти параллельно Дубровенке шел оборонительный земляной вал, составлявший в старину второй пояс городских укреплений.

В самой старой части Виленской, выходившей на Днепровский проспект (улица Первомайская), сохранились четыре столетних здания, в одном из которых размещена церковь евангельских христиан «Вифания».

Когда-то на Виленской находилось фотоателье, в котором работал один из известнейших фотографов Могилева. Его снимки хранят многие могилевчане в своих семейных альбомах.

У Ирины Савосиной есть большой архив фотографий, снятых на бывшей Виленской улице. По ним видно, как эта часть города изменилась за последние годы.