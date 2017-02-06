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В Могилеве возобновляют проведение фотоэкскурсий
07.02.2017 14:01 — Новости Культуры | Tut.by
Цикл бесплатных фотоэкскурсий в Могилеве возобновляет Центр городских инициатив. Зимнюю экскурсию «Вдоль по Виленской» проведет 12 февраля журналист и фотограф Ирина Савосина. Участники мероприятия могут побыть не только фотографами, но и фотомоделями.
Фотоэкскурсия начнется в 11.00. О месте старта расскажут тем, кто
Улица Виленская — сейчас это Лазаренко — известна с XVI века как главная улица Виленского предместья Нового города Могилева. На высотах за Дубровенкой видна Крестовоздвиженская Борисоглебская церковь. От нее почти параллельно Дубровенке шел оборонительный земляной вал, составлявший в старину второй пояс городских укреплений.
В самой старой части Виленской, выходившей на Днепровский проспект (улица Первомайская), сохранились четыре столетних здания, в одном из которых размещена церковь евангельских христиан «Вифания».
Когда-то на Виленской находилось фотоателье, в котором работал один из известнейших фотографов Могилева. Его снимки хранят многие могилевчане в своих семейных альбомах.
У Ирины Савосиной есть большой архив фотографий, снятых на бывшей Виленской улице. По ним видно, как эта часть города изменилась за последние годы.
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Цикл фотоэкскурсий с известными фотографами продолжает Центр городских инициатив.
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