Меньше недели остается до одного из самых добрых праздников — Международного дня всех влюбленных. Каждый будет стремиться поздравить свою половинку с праздником провести этот день вместе с любимым человеком. Но далеко не у всех есть с кем разделить этот день. Героиней нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» станет директор брачного агентства «Двое» Марина Куприяшина, которая много знает о людях и их чувствах.



Фото: vesti.ru

В поисках счастья люди зачастую устремляются на тематические форумы знакомств или же обращаются в брачные агентства, которые, не гарантируют, но обещают приложить все усилия для того, чтобы вы обрели свою любовь. При чем единственного или единственную для вас ищут не только в Беларуси, но и за границей.

О всех тонкостях поиска своего человека вы можете спросить гостью TUT.BY сами. Съемка и ее трансляция на странице портала в Facebook пройдет в четверг, 9 января, в 12.00. Свои вопросы можно оставлять в комментариях к этой новости, а также присылать нам на адрес air@tutby.com с пометкой в теме письма «Не стыдно спросить». Во время прямого эфира вопросы принимаются в комментариях под прямой трансляцией.