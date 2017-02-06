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"Не стыдно спросить" у брачного агентства. Задавайте свои вопросы!
07.02.2017 14:56 — Новости Культуры | Tut.by
Меньше недели остается до одного из самых добрых праздников — Международного дня всех влюбленных. Каждый будет стремиться поздравить свою половинку с праздником провести этот день вместе с любимым человеком. Но далеко не у всех есть с кем разделить этот день. Героиней нового выпуска
В поисках счастья люди зачастую устремляются на тематические форумы знакомств или же обращаются в брачные агентства, которые, не гарантируют, но обещают приложить все усилия для того, чтобы вы обрели свою любовь. При чем единственного или единственную для вас ищут не только в Беларуси, но и за границей.
О всех тонкостях поиска своего человека вы можете спросить гостью TUT.BY сами. Съемка и ее трансляция
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Меньше недели остается до одного из самых добрых праздников - Международного дня всех влюбленных. Каждый будет стремиться поздравить свою половинку с праздником...
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