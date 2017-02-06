Верховный суд Малави дал разрешение Мадонне на усыновление двух детей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя суда.



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«Сегодня Верховный суд постановил, что она может усыновить двух детей. В момент вынесения данного решения она вместе со своими адвокатами находилась в зале заседаний», — приводит агентство слова представителя. Как утверждает Daily Mail , певица станет приемной матерью для девочек-близнецов Эстер и Стеллы Мвале, которые уже два года живут в детдоме.

Законы Малави запрещают усыновление детей иностранными гражданами, поэтому 58-летняя Мадонна уже не в первый раз обратилась в суд. В 2006 году певица усыновила мальчика из Малави Дэвида Банда, а в 2009 году — девочку Мерси Джеймс. Также у нее есть и родные дети: дочь Лурдес (от брака с инструктором по фитнесу Карлосом Леоном) и сын Рокко (от брака с Гаем Ричи).