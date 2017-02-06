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Как живет поселение заклинателей змей в Индии

07.02.2017 17:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Бути Нат открывает крышку корзины, и оттуда медленно выползает кобра. Смертоносная рептилия начинает качаться из стороны в сторону, пока Бути играет на тыквенной флейте. Он принадлежит к древнему племени заклинателей змей, известных под именем «саперы» — на протяжении поколений они ловили этих существ, заставляя танцевать под музыку.


«Более семи поколений наших семей занимались этим — и мы тоже», — говорит 65-летний Бути Нат в своем пыльном поселении Jogi Dera в штате Уттар-Прадеш (самый густонаселенный в Индии).


«Нас зовут всякий раз, когда опасные животные заползают в ваш дом или владения — мы приходим и смело их отлавливаем», — рассказывает собеседник.


Змеи почитаются индуистами, а заклинатели считаются последователями Шивы. Это индуистский бог с синей кожей, обычно изображаемый с королевской коброй на шее.


Заклинатели змей когда-то были завсегдатаями индийских базаров и фестивалей, гипнотизируя толпы зрителей своим умением контролировать одно из самых опасных существ в мире.


Часто именно эти люди — главный источник лекарства в случае, если кто-то пострадал от укуса змеи.


Жители поселения говорят, что их многовековая традиция постепенно вымирает. Местные власти добиваются исполнения законов о защите диких животных. В 1991 году такая практика была полностью запрещена.


Современность также вносит свои коррективы: саперы не могут зарабатывать много, так как сейчас доступно много других развлечений.


Заклинатель змей сидит на дороге со своими вещами после возвращения домой из месячной поездки в поселение Jogi Dera

«В цивилизованном обществе нет места для людей, которые могли бы прийти и ловить змей — и делать из этого некое шоу», — говорит 30-летний Мангал Нат, держа на руках своего маленького ребенка.


Заклинатели змей из этого поселения получают примерно 200 рупий (около 3 долларов) в день, чего недостаточно для содержания семьи.


Дочь одного из заклинателей держит одной рукой змею, пока второй рукой ест свой завтрак

Молодежь, которая мечтала работать со змеями, сейчас покидает эти места в поиске работы на стройплощадках или в качестве водителя-рикши.


Дети в поселении заклинателей змей греются у костра холодным зимним вечером

14-летний заклинатель Кулдип Нат вспоминал, как он присоединился к отцу для поиска змей. И он сожалел, что не пошел в школу.

«Иногда я чувствую, что должен учиться, чтобы получить настоящую работу или пойти работать в бизнес. Так я смогу выполнять свои обязанности по отношению к семье и детям», — говорит Кулдип.



Женщина готовит завтрак рядом со своим домом в поселении

Мальчик позирует со змеей для фотоснимка



Мальчик собирает помет буйвола, чтобы разжечь огонь для приготовления пищи

Жена заклинателя змей спит снаружи дома в поселении Jogi Dera, штат Уттар-Прадеш, Индия, январь 2017 года
 
 
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Жители поселения говорят, что их многовековая традиция постепенно вымирает, пока местные власти добиваются исполнения законов о защите диких животных.

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