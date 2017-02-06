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Белый снег, белый город: снегопад в Гродно
07.02.2017 18:36 — Новости Культуры | Tut.by
«Завiруха мяце завiруха»… Именно эта фраза из известной песни «Верасов» лучше всего характеризует то, что происходит в Гродно. Городские улочки за ночь буквально замело снегом. TUT.BY прогулялся по городу и запечатлел зимнюю красоту.
Кстати, синоптики обещают, что снег и метель будут идти еще, как минимум, два дня.
Снегопад прибавил коммунальникам работы, зато у детворы появилась возможность вдоволь насладиться настоящей снежной зимой, катаясь на санках и лыжах.
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Синоптики обещают, что еще, как минимум, два дня в областном центре будет идти снег и будет метель.
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