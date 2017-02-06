«Завiруха мяце завiруха»… Именно эта фраза из известной песни «Верасов» лучше всего характеризует то, что происходит в Гродно. Городские улочки за ночь буквально замело снегом. TUT.BY прогулялся по городу и запечатлел зимнюю красоту.





Кстати, синоптики обещают, что снег и метель будут идти еще, как минимум, два дня.



























































Снегопад прибавил коммунальникам работы, зато у детворы появилась возможность вдоволь насладиться настоящей снежной зимой, катаясь на санках и лыжах.