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Белорусский военный оркестр и волынщики Королевского полка выступили вместе
07.02.2017 21:45 — Новости Культуры | Tut.by
В стенах музея Великой Отечественной войны прошло совместное выступление волынщиков 2-го Королевского Ирландского Полка и оркестра белорусских вооруженных сил.
Уильям Макилрой и Франсис Стрейн обещали вновь выступить в Беларуси, когда потеплеет.
Подробности в нашем видео.
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В стенах музея Великой Отечественной войны прошло совместное выступление волынщиков 2-го Королевского Ирландского Полка и оркестра белорусских вооружённых сил.
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