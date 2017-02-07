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Продажа билетов на "Евровидение-2017" отложена

08.02.2017 07:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Антимонопольный комитет Украины распорядился отменить результаты тендера на отбор официального продавца билетов на конкурс «Евровидение». Поэтому намеченное на 6 февраля начало торговли билетами перенесено.

Начало продажи билетов на песенный конкурс «Евровидение» отложено в связи с тем, что Антимонопольный комитет Украины обязал отменить результаты тендера на отбор официального продавца. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил заместитель гендиректора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак.

«Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше, — приводит его слова агентство УНИАН. — Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале».

По словам Грицака, решение антимонопольного комитета об отмене результатов тендера, который выиграло предприятие «В Тикет» (Concert.ua), было принято после рассмотрения жалобы других участников торгов 6 февраля. Именно на эту дату было ранее намечено начало торговли билетами.

Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в мае.

 
 
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Антимонопольный комитет Украины распорядился отменить результаты тендера на отбор официального продавца билетов на конкурс "Евровидение". Поэтому намеченное на 6...

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