Антимонопольный комитет Украины распорядился отменить результаты тендера на отбор официального продавца билетов на конкурс «Евровидение». Поэтому намеченное на 6 февраля начало торговли билетами перенесено.

Начало продажи билетов на песенный конкурс «Евровидение» отложено в связи с тем, что Антимонопольный комитет Украины обязал отменить результаты тендера на отбор официального продавца. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил заместитель гендиректора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак.

«Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше, — приводит его слова агентство УНИАН . — Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале».

По словам Грицака, решение антимонопольного комитета об отмене результатов тендера, который выиграло предприятие «В Тикет» (Concert.ua), было принято после рассмотрения жалобы других участников торгов 6 февраля. Именно на эту дату было ранее намечено начало торговли билетами.

Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в мае.