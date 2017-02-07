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Продажа билетов на "Евровидение" отложена из-за антимонопольной жалобы

08.02.2017 08:34 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Продажа билетов на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, отложена из-за жалобы участников тендера в Антимонопольный комитет, сообщил организатор конкурса, телеканал "Первый национальный".

Продажа билетов на "Евровидение" отложена из-за антимонопольной жалобы
© YouTube/Eurovision Song Contest
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Ранее мэрия украинской столицы сообщила, что билеты на "Евровидение" появятся в продаже на текущей неделе. Теперь же организаторы уверяют, что зрители смогут купить билеты уже в этом месяце.

Тендер на услуги по продаже билетов выиграла компания "Ве Тикет". Другие участники тендера пожаловались в Антимонопольный комитет, который в результате проверки заявил о том, что и победитель, и другие участники не соответствовали ряду требований.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы в Стокгольме в 2016 году. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая, а полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала "Евровидение" в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле певицы Русланы.

Беларусь на "Евровидении" представит победитель Национального отбора, группа Naviband.

 
Теги: Минск
 
 
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Результаты проверки профильного ведомства показали, что ни победитель тендера на продажу билетов, ни другие его участники не соответствовали ряду требований.

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