МИНСК, 8 фев — Sputnik. Продажа билетов на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, отложена из-за жалобы участников тендера в Антимонопольный комитет, сообщил организатор конкурса, телеканал "Первый национальный".

Ранее мэрия украинской столицы сообщила, что билеты на "Евровидение" появятся в продаже на текущей неделе. Теперь же организаторы уверяют, что зрители смогут купить билеты уже в этом месяце.

Тендер на услуги по продаже билетов выиграла компания "Ве Тикет". Другие участники тендера пожаловались в Антимонопольный комитет, который в результате проверки заявил о том, что и победитель, и другие участники не соответствовали ряду требований.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы в Стокгольме в 2016 году. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая, а полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала "Евровидение" в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле певицы Русланы.

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