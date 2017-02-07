МИНСК, 8 фев — Sputnik. Одна из целей участия Великобритании в Минской международной книжной выставке-ярмарке — развитие сотрудничества между издательствами двух стран, сообщила Sputnik чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионна Гибб.

Минская международная книжная выставка-ярмарка открывается в НВЦ "БелЭкспо" в среду 8 февраля, почетным гостем форума этого года стала Великобритания.

"Одна из целей нашего участия в книжной ярмарке в качестве почетного гостя — развитие сотрудничества между издательствами Великобритании и Беларуси. Поэтому на ярмарку приедут представители британского издательского бизнеса. Они представят на нашем стенде образцы англоязычной литературы, а также примут участие в круглом столе с белорусскими издателями и распространителями книг", — сообщила Гибб.

Дипломат выразила надежду, что такие действия поспособствуют "увеличению количества и улучшению качества англоязычной литературы — художественной, учебников и т.д. — в книжных магазинах по всей Беларуси".

Продлится книжная ярмарка до 12 февраля, в ее рамках стенд Великобритании посетит ряд британских писателей. Некоторые авторы будут участвовать в мероприятиях и вне ярмарки — например, автор "Субмарины" Джо Данторн проведет встречу в книжном "Сон Гоголя".

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