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Стивен Кинг и его сын Оуэн представят первый совместно написанный роман

08.02.2017 10:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг и его сын и соавтор Оуэн впервые представят первую совместную книгу «Спящие красавицы» (Sleeping Beauties) на предстоящей в Нью-Йорке в конце мая — начале июня крупнейшей книжной выставке BookExpo.


Стивен Кинг. Фото: Википедия

Как сообщил исполнительный директор выставки Брайан МакДональд, такие встречи с литературными знаменитостями «привлекают тысячи людей, заинтересованных в том, чтобы узнать о новых книгах и пообщаться с самыми известными авторами». «Мы работаем над тем, чтобы представить на выставке самый широкий спектр авторов, каждый из которых может высказать свое особое мнение о литературе и мире вокруг нас», — добавил он.

Уроженец Портленда (штат Мэн) 69-летний Стивен Кинг — автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 миллионов экземпляров. В середине 1970-х годов был опубликован его первый роман «Кэрри», за которым последовал роман «Сияние» принесший ему первую известность, затем под псевдонимом Ричард Бахман в свет вышли его романы «Ярость», «Долгая прогулка», «Дорожные работы», «Бегущий человек». В 1982 году он публикует роман «Стрелок» — первый в цикле из восьми романов «Темная башня». Свою последнюю работу — 373-страничную книгу «Сердца в ожидании» романист представил в Университете штата Мэн в ноябре прошлого года.

Его сын Оуэн — автор романа «Двойное приключение» и «В этом замешаны все: новелла и рассказы», а также соавтор романа «Предисловие к инопланетному вторжению». Новый роман «Спящие красавицы» — его первая совместная работа с отцом.

 
 
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Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг и его сын и соавтор Оуэн впервые представят первую совместную книгу "Спящие красавицы" (Sleeping Beauties) на...

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