﻿ Мама напекла сыну 15 килограммов блинов. Пришлось взять их в ручную кладь. 21.by
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Мама напекла сыну 15 килограммов блинов. Пришлось взять их в ручную кладь

08.02.2017 10:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пассажир, вылетавший из международного аэропорта Лукоу города Нанкина на востоке Китая, взял в ручную кладь почти 15 килограммов блинов.


Фото: социальные сети

Сначала блины лежали в багаже мужчины, но его чемодан превысил разрешенную норму, и сотрудники аэропорта разрешили провезти блины в ручной клади.


Фото: социальные сети

Оказалось, что мужчина работает в городе Чан и приехал домой отпраздновать китайский Новый год, а блины испекла его мать. Также мужчина вез банки с соленьями.

 
 
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Пассажир, вылетавший из международного аэропорта Лукоу города Нанкина на востоке Китая, взял в ручную кладь почти 15 килограммов блинов.

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